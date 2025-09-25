連假限定 遊黃金博物館憑教師證免費體驗本山五坑 送文創小禮

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市瑞芳區黃金博物館今天表示，27至29日連假期間，持教師證可以免費體驗本山五坑，並獲得文創小禮，歡迎老師們來遊玩。圖／黃金博物館提供
立法院通過「紀念日及節日實施條例」並經總統公布，今年教師節又成國定假日。新北市瑞芳區黃金博物館今天表示，感謝老師在教育崗位的辛勞，27至29日連假期間，持教師證便可以免費體驗本山五坑，並獲得文創小禮，歡迎老師們來遊玩。

黃金博物館館長林文中表示，教師長期培育莘莘學子，如同礦工默默開採金礦，有著不為人知的辛苦。黃金博物館選在教師節推出系列優惠，希望能藉由活動，邀請老師們走進有豐富自然與文資景觀的金瓜石，享受一趟兼具美景與文化意義的放鬆之旅，同時也能將這段體驗，運用在教學現場，共同推廣臺灣礦業文化。

館方指出，9月27日至9月29日連假期間，教師只要出示教師證，即可免費探訪本山五坑，還能到金屬工藝館兌換限量文創小禮，數量有限，送完為止。

教師們走訪黃金博物館，除能感受金瓜石礦業文化的真實氛圍，還能帶回紀念品。活動期間黃金博物館自營文創商品全面9折，其中兩本深受大小朋友喜愛的繪本「小金的奇妙歷險」、「硐仔的黑金歷險」另享7折優惠。

黃金博物館表示，老師們來金瓜石欣賞美景，還能在博物館透過館內展覽及體驗，了解台灣礦業文史，可供在課堂上啟發學子對土地歷史的關懷與熱情。黃金博物館展覽資訊及最新活動詳情，可上黃金博物館官網（https://www.gep.ntpc.gov.tw/），或臉書粉絲團及IG查詢。

黃金博物館 教師節 文創

