連假限定 遊黃金博物館憑教師證免費體驗本山五坑 送文創小禮
立法院通過「紀念日及節日實施條例」並經總統公布，今年教師節又成國定假日。新北市瑞芳區黃金博物館今天表示，感謝老師在教育崗位的辛勞，27至29日連假期間，持教師證便可以免費體驗本山五坑，並獲得文創小禮，歡迎老師們來遊玩。
黃金博物館館長林文中表示，教師長期培育莘莘學子，如同礦工默默開採金礦，有著不為人知的辛苦。黃金博物館選在教師節推出系列優惠，希望能藉由活動，邀請老師們走進有豐富自然與文資景觀的金瓜石，享受一趟兼具美景與文化意義的放鬆之旅，同時也能將這段體驗，運用在教學現場，共同推廣臺灣礦業文化。
館方指出，9月27日至9月29日連假期間，教師只要出示教師證，即可免費探訪本山五坑，還能到金屬工藝館兌換限量文創小禮，數量有限，送完為止。
教師們走訪黃金博物館，除能感受金瓜石礦業文化的真實氛圍，還能帶回紀念品。活動期間黃金博物館自營文創商品全面9折，其中兩本深受大小朋友喜愛的繪本「小金的奇妙歷險」、「硐仔的黑金歷險」另享7折優惠。
黃金博物館表示，老師們來金瓜石欣賞美景，還能在博物館透過館內展覽及體驗，了解台灣礦業文史，可供在課堂上啟發學子對土地歷史的關懷與熱情。黃金博物館展覽資訊及最新活動詳情，可上黃金博物館官網（https://www.gep.ntpc.gov.tw/），或臉書粉絲團及IG查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言