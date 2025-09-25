北市全真瑜珈3分店暫停營業 消保官：可辦理退款

臺北市政府法務局24日發布消費警訊，全真概念事業股份有限公司(TRUE YOGA FITNESS)，23日於官網和臉書貼出聲明，宣布旗下臺北市古亭館、天母館和敦南館以及外縣市中和館、汐止館、桃園館皆暫停營業，引發會員不滿，臺北市政府體育局及法務局消保官業於24日前往台北小巨蛋館瞭解其他分店營運情形，查知各該分店暫停營業係因勞資間薪資給付未完全而罷工所致，消保官呼籲受影響會員，未使用完畢之會籍及課程如不接受跨館使用方案，應儘速向全真公司終止契約並請求退款。

法務局指出，本月5日，北市體育局及消保官已請全真公司到市府說明「忠孝館」閉館後退費辦理進度及瞭解各分店營運狀況，全真公司表示，忠孝館申請退費之進度已完成63%，剩餘部分（約300多位會員），規劃於10月底前處理完成。另在「古亭館、天母館」部分，因租期問題，未來如結束營業，將提供會員升級通館會員，或協助會員辦理解約退款。

法務局說明，北市體育局在例行稽查全真公司各分館履約保障部分，皆有符合規範提供履約保障，並交付予陽信商業銀行開立信託專戶，目前存放於該銀行之履約履保金尚有2億多。另經洽陽信銀行信託部表示，因本案全真公司僅公告部分分館暫停營業，未達信託契約約定全面歇業的情況，故尚無法啟動信託財產分配事宜。如果消費者因為單館暫停營業欲終止契約及退款，仍需向全真公司進行主張，北市體育局及消保官將於本週再請全真公司到市府說明預計暫停期間、受影響消費者人數及後續退款期程規劃，以維護消費者權益。

消保官補充，履約保障機制，其目的就是在防範企業經營者經營不善倒閉或惡意捲款消失時，消費者得免遭受財務上的損害。一旦企業經營者發生無法提供商品或服務的情況時，消費者就可以藉由履約保障機制，取回消費者當時所繳交的價款，或由其他業者代為提供商品或服務，以維護受害消費者的權益。

