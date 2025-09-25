花36元買飲料中千萬！7-ELEVEN 7～8月統一發票共開出4張千萬特別獎

財政部最新一期2025年7～8月統一發票開獎活動，7-ELEVEN開出4張千萬特別獎、3張2百萬特獎、4張雲端發票專屬獎1百萬，共有11名幸運兒，其中1位超級幸運兒只花36元就中1,000萬元，還有一位200萬特獎幸運兒則只花29元。有使用OPENPOINT會員載具或到7-ELEVEN門市消費的消費者趕緊對獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領獎金，並存入指定支付工具最高再享10%回饋。

7-ELEVEN統計共有4位消費者獲得千萬大獎，其中一人在宜蘭縣頭城鎮的7-ELEVEN烏石港門市花36元購買飲品；一人在桃園市蘆竹區的7-ELEVEN蘆工門市花105元購買統一麵包、飲品；一人在台南市龍崎區的7-ELEVEN關北站門市花102元購買飯糰、飲品；一人在高雄市楠梓區的7-ELEVEN鑫建昌門市花200元購買統一麵包、飯糰。

還有3位獲得200萬特獎，其中一人在新竹市東區的7-ELEVEN日光門市花29元購買飲品；一人在新北市新店區的7-ELEVEN同仁門市花34元購買飲品；一人在彰化縣鹿港鎮的7-ELEVEN鹿和門市花132元購買鮮食、生活用品。

另有4位雲端發票專屬獎100萬得主，其中一人在新北市新莊區的7-ELEVEN金座門市花110元購買資訊產品、統一麥香綠茶；一人在台北市南港區的7-ELEVEN港泰門市花40元購買飲品；一人在台北市大安區的7-ELEVEN科興門市花29元買飲品；一人在桃園市龜山區的7-ELEVEN勇利門市花25元買飲品。

7-ELEVEN提醒，2025年5～6月期尚有17萬張、總計超過6,520萬元獎金的uniopen會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，提醒未兌獎的民眾，在2025年11月5日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市現場兌換商品或將獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5～10%回饋。

7-ELEVEN積極響應財政部雲端發票政策，透過uniopen會員載具抽獎活動創造會員第二次中獎機會，每期共加碼抽400萬點OPENPOINT點數。存入「OPENPOINT APP發票日誌」的發票若幸運中獎，可將六獎200元、雲端獎800元與500元中獎發票於「行動隨時取－中獎發票專屬賣場」兌領專屬超值商品組合，包含CITY系列飲品、冷藏冷凍鮮食商品等、常溫食品等逾70種品項多元選擇，最殺組合直接放大獎金1.5倍。