醫美事故用藥安全引議 衛福部：嚴管嚴查、違規必罰

醫美事故頻傳，有基層藥師質疑自費診所未落實管制藥品的管理，籲強制設置藥師。食藥署今天表示，台灣對管制藥品嚴格規範，包括申請許可證、登記申報、查核，若違規一定罰。

從牛奶針到生殖器增大術，近來發生不少醫美出人命案件，中華民國基層藥師協會理事長沈采穎昨天在媒體群組發布聲明質疑，許多自費診所並未建立正規藥事流程與紀錄制度，恐導致藥品來源、儲存與使用出問題。

為避免類似悲劇重演，基層藥師協會提出5大政策建議，包括強制自費診所設置藥師、明訂管制藥品申報與紀錄義務、推動處方箋釋出與合法藥局調劑、設立平台公開違規院所和醫師名單、強化執業查核與實名管理。

衛生福利部食品藥物管理署副署長王德原今天出席「用藥安全日及世界藥師節」活動，提醒用藥安全。他會後接受媒體聯訪指出，台灣對管制藥品有非常嚴格的規範管制，依「管制藥品管理條例」，管制藥品分4個等級，1至3級的成癮性、危害性較高，甚至要求開立時皆需專用處方箋。

王德原說，任何機構要輸入、輸出、購買、製造及使用管制藥品，都要申請管制藥品許可證，包括診所；另外，也規定管制藥品使用、損毀、結存等相關資料，每天都要登記，並定期向食藥署申報。食藥署會依據申報資料和使用狀況，每年與衛生局一起查核，若有相關違規，依法進行相關處分。

至於是否配置藥師，衛福部醫事司副司長劉玉菁告訴媒體，依「醫療機構設置標準」，無論是自費或健保診所，關鍵在於有無設置調劑設施，提供藥品調劑服務，如果有就必須聘請藥師。