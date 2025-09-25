桃園出現首例本土登革熱50歲男確診 疾管署：感染源待釐清

衛福部疾管署今公布，桃園市出現首例本土登革熱確診個案，該個案為一名50歲男子，近期無國外旅遊史，9月15日出現發燒，16日至22日期間因身體不適曾就醫2次，經診所轉介至醫院通報後，於9月24日晚間確診，目前個案已返家休養，同住家人目前無症狀。

疾管署發言人曾淑慧說，確診個案潛伏期無國外旅遊史，不過個案僅在桃園、中壢及龜山等區有活動，這段時間未到高雄，因此認為感染跟高雄日前的登革熱疫情有些差別，經疾管署國家實驗室基因定序結果與先前本土登革熱群聚案病毒株不同，感染源待釐清。

曾淑慧表示，北部本土登革熱較少見，雖然埃及斑蚊主要以嘉南地區為主，但全國都有斑紋存在，因此這次可能是白線斑蚊，不一定是埃及斑蚊造成傳染，尚在調查釐清中。

疾管署表示，為防範疫情擴散，衛生單位已經針對居住地周圍進行化學防治、病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，針對個案及接觸者進行衛教宣導，並規劃於社區設站擴大監測。

依據疾管署統計，今2025年截至9月24日累計13例本土登革熱確定病例，分別居住於高雄市12例及桃園市1例，無重症及死亡病例；另累計175例境外移入病例，為近6年同期次高（2020年至2024年介於9至216例），多自東南亞國家移入占92%，以印尼55例為多，其次為越南40例、菲律賓24例及泰國20例。

全球今年迄今已累計逾422萬例病例及2987例死亡，主要分布於美洲，其中，以巴西、哥倫比亞及墨西哥等國病例數為多；亞洲越南、泰國、孟加拉、菲律賓、寮國、印度及中國疫情上升，馬來西亞疫情持續，斯里蘭卡病例數亦高於去年同期；太平洋島國薩摩亞疫情也上升。

疾管署提醒，受樺加沙颱風影響，全台皆有降雨，請民眾加強環境巡檢，徹底落實住家內外環境整頓與孳生源清除，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑敵避DEET、派卡瑞丁Picaridin或伊默克IR-3535等有效成分防蚊藥劑。

疾管署提醒，若發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位即早採取防治工作。有關登革熱相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)查閱，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。