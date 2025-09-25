颱風季迎來三連假 卓榮泰指示加強疏運安全

行政院長卓榮泰25日在行政院會聽取交通部「教師節、中秋節及國慶日連續假期疏運計畫」報告，他表示，目前仍是颱風季節，請交通部加強鐵公路沿線邊坡巡檢告警系統；如因天候因素導致交通阻斷或壅塞，應採取必要措施及時應變。

卓榮泰表示，感謝交通部與台鐵同仁辛勞，24日上午即讓東部幹線恢復通車；至於同日下午在台東鹿野因落石造成自強號列車出軌意外，也以最快速度進行故障排除，預計今日即可恢復正常運作，針對本次三個連假的疏運，應不致造成重大影響。

卓榮泰指出，樺加沙颱風同時造成全台多處公路中斷，請交通部在連假期間除必要搶修工程之外，其餘工程應暫停施作，以維護疏運交通安全及順暢。

卓榮泰提及，目前仍是颱風季節，也請交通部加強鐵公路沿線邊坡巡檢告警系統；如因天候因素導致交通阻斷或壅塞，應採取必要措施及時應變，或透過多元管道宣導，協助民眾提早瞭解及因應。

卓榮泰表示，中秋節是重大民俗節日，民眾多有返鄉團圓習慣，再加上國慶日相關慶祝活動，交通疏運勢必更加繁忙。

他請交通部務必以民眾安全為優先考量，確實督導各疏運單位在連假前落實相關運具、設備及場站的安全檢核，並於連假期間滾動式檢討、適時修正，以確保疏運安全，也滿足民眾返鄉出遊需求。