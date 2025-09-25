環境部：廢清法修法加重刑責 盼10月送立院審查

環境部今天表示，廢清法及資源循環推動法修正草案已在政院審查，盼最快10月中下旬送立院審查；除了納管光電板、風機葉片，也加重污染環境罰責，最重可處7年以下有期徒刑。

環境部長彭啓明接受媒體聯訪時表示，廢棄物清理法及資源循環推動法這2部法令修法的籌備過程已超過5年，目前已送進行政院，希望10月中下旬能送立法院審查。

彭啓明指出，雖然現在修法已達到行政部門的最後一階段，但送達立法部門後又是另一個過程；他認為，這2部法案非常重要，關乎如何將廢棄物視為資源，對未來的循環經濟有很大的幫助。

環境部資源循環署長賴瑩瑩補充，雙法修法是著重棍子（管理）及胡蘿蔔（激勵）。

賴瑩瑩說明，廢棄物清理法部分，首先是擴大生產者責任範圍，納入新興廢棄物納管（如太陽光電板、風機葉片等）；其次是強化全流向管理，如營建剩餘土石方、再利用規程控管。

另外，賴瑩瑩說，修法並加強嚴懲不法、加重刑責，任意棄置有害事業廢棄物，未來可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金，若是在農地或是環境敏感地區內，得加重其刑至1/2；修改法規文字「足以生污染環境」的適性犯，代表只要有可能導致環境污染，就可適用。

此外，賴瑩瑩指出，為避免犯罪行為人脫產，修法後會將聲請假扣押的時點提前至書面行政處分送達時，確保債權保全有效性；義務人、公司負責人或大股東需負連帶責任。

資源循環推動法部分，賴瑩瑩說，主要包含2大面向，一是打造綠色台灣品牌，整合台灣關鍵及戰略資源國家隊，建立本地再生材料的認證機制；另外則是加強源頭減量與制度創新，包含重複使用、二手再生等新經濟模式，以解決垃圾堆置問題。