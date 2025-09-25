本土登革熱增桃園1例 疾管署研判與高雄群聚無關

衛福部疾管署今天表示，桃園市新增1例登革熱本土病例，為50多歲男性，15日出現發燒等症狀就醫，22日再次就醫經通報採檢確診，經疫調研判為本土病例，與高雄先前疫情無關。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天接受媒體採訪說明，個案為居住桃園市50多歲男性，9月15日出現發燒等症狀就醫，9月22日因症狀未改善再次就醫，經通報及採檢送驗後確診感染登革熱。個案已返家休養，同住家人目前無症狀。

疾管署表示，個案潛伏期無國外旅遊史，亦無之前國內本土登革熱疫情發生地區活動史，主要活動地點為居住地及工作地，研判為本土病例；且經疾管署國家實驗室基因定序，結果與先前高雄本土登革熱群聚案病毒株不同，感染源目前還在釐清中。

疾管署表示，個案工作地點跟居住地都在桃園地區，周圍人也沒有疑似症狀，為防範疫情擴散，目前已啟動擴大採檢；衛生單位亦已針對居住地周圍進行化學防治、病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，針對個案及接觸者進行衛教宣導，並規劃於社區設站擴大監測。

至於高雄市本土登革熱群聚，曾淑慧表示，近期無新增確診病例，將持續監測到9月28日，若監測期滿都沒有新增個案，就認定疫情告一段落。

依據疾管署統計，今年截至9月24日累計13例本土登革熱確定病例，分別居住於高雄市12例及桃園市1例，無重症及死亡病例；另累計175例境外移入病例，為近6年同期次高（2020年至2024年介於9至216例），多自東南亞國家移入占92%，以印尼55例為多，其次為越南40例、菲律賓24例及泰國20例。

疾管署提醒，受樺加沙颱風影響，近期全台皆有降雨，請民眾加強環境巡檢，徹底落實住家內外環境整頓與孳生源清除，以降低病媒蚊密度。