長壽秘密揭曉！研究曝117歲人瑞生活、飲食 每天吃「1物」3次是關鍵

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

檢拿出關鍵「黃色便利貼」 柯文哲再動怒：政風處對我政治偵防

本土登革熱增桃園1例 疾管署研判與高雄群聚無關

中央社／ 台北25日電

衛福部疾管署今天表示，桃園市新增1例登革熱本土病例，為50多歲男性，15日出現發燒等症狀就醫，22日再次就醫經通報採檢確診，經疫調研判為本土病例，與高雄先前疫情無關。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天接受媒體採訪說明，個案為居住桃園市50多歲男性，9月15日出現發燒等症狀就醫，9月22日因症狀未改善再次就醫，經通報及採檢送驗後確診感染登革熱。個案已返家休養，同住家人目前無症狀。

疾管署表示，個案潛伏期無國外旅遊史，亦無之前國內本土登革熱疫情發生地區活動史，主要活動地點為居住地及工作地，研判為本土病例；且經疾管署國家實驗室基因定序，結果與先前高雄本土登革熱群聚案病毒株不同，感染源目前還在釐清中。

疾管署表示，個案工作地點跟居住地都在桃園地區，周圍人也沒有疑似症狀，為防範疫情擴散，目前已啟動擴大採檢；衛生單位亦已針對居住地周圍進行化學防治、病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，針對個案及接觸者進行衛教宣導，並規劃於社區設站擴大監測。

至於高雄市本土登革熱群聚，曾淑慧表示，近期無新增確診病例，將持續監測到9月28日，若監測期滿都沒有新增個案，就認定疫情告一段落。

依據疾管署統計，今年截至9月24日累計13例本土登革熱確定病例，分別居住於高雄市12例及桃園市1例，無重症及死亡病例；另累計175例境外移入病例，為近6年同期次高（2020年至2024年介於9至216例），多自東南亞國家移入占92%，以印尼55例為多，其次為越南40例、菲律賓24例及泰國20例。

疾管署提醒，受樺加沙颱風影響，近期全台皆有降雨，請民眾加強環境巡檢，徹底落實住家內外環境整頓與孳生源清除，以降低病媒蚊密度。

疾管署 登革熱 疫情

相關新聞

花36元買飲料中千萬！7-ELEVEN 7～8月統一發票共開出4張千萬特別獎

財政部最新一期2025年7～8月統一發票開獎活動，7-ELEVEN開出4張千萬特別獎、3張2百萬特獎、4張雲端發票專屬獎...

桃園出現首例本土登革熱50歲男確診 疾管署：感染源待釐清

衛福部疾管署今公布，桃園市出現首例本土登革熱確診個案，該個案為一名50歲男子，近期無國外旅遊史，9月15日出現發燒，16...

預防或改善肌少症 部立苗栗醫院教4招簡易手腿運動

「最近走路越來越慢，連提菜籃都很吃力，是不是年紀大了就會這樣？」醫院門診常見長輩提出類似的疑問。衛福部苗栗醫院復健科物理...

台彩累積逾6528億元盈餘 等於37座大巨蛋規模

台灣彩券公司今（24）日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，正式推出全新形象影片「善良一點一點」。影片以點陣逐...

33歲女重症肌無力僅開「3公分切口」 免開胸切骨、3天出院

一名受重症肌無力困擾的33歲女性，因為單邊眼皮下垂嚴重而被確診，需切除胸腺，緩解病情。但一聽到要「鋸開胸骨」就害怕，最後...

彩券行傳奇！埔里「鑫來旺」締造全台唯一「四彩大滿貫」紀錄

台灣彩券今日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，會中邀請三位經銷商現身說法。董事長黃志宜也分享經銷商選點秘訣，...

