民眾用藥常見 「三大問題」需提升正確用藥 社區藥師協助解答避免亂吃

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
每年9月25日是「用藥安全日」，同時也是「世界藥師節」，衛福部食藥署今攜手藥局舉辦記者會，由藥師親自講解銀髮族、成年人及家庭照顧者等多元族群常見用藥問題。記者翁唯真／攝影
每年9月25日「用藥安全日」同時也是「世界藥師節」，衛福部食藥署今攜手藥局，由藥師親自講解銀髮族、成年人及家庭照顧者等多元族群常見用藥問題，協助民眾釐清用藥迷思、建立正確用藥觀念。食藥署副署長王德原表示，民眾有用藥需求時，希望還是第一時間能直接到醫療機構找尋醫師、藥師等專業人員諮詢，不要自己上網，因此社區藥局對民眾而言相當重要。

依統計全台約有9000多家藥局，加上藥妝店等則有約1.1萬間。食藥署統計，去年度藥師執行藥事照護服務共1萬969人次，其中藥師針對用藥配合度不佳的病人提供的「用藥配合度諮詢服務」達5248人次，針對個案用藥問題提供協助的「判斷性服務」達5721人次，經藥師介入照護後，個案用藥配合度提升率高達96%。

藥師李懿軒說，一般藥局民眾常見的問題主要是藥物辨識、吃藥頻率及副作用的諮詢，像有些藥就算錯開時間服用，也是會有交互作用的問題，所以如何讓民眾輕鬆吃藥又不會過量，就可以交給藥師把關。

台北市藥師公會理事長尹岱智表示，台灣銀髮族是用藥最高族群，常常有多種慢性病都要服藥，因此如何正確吃藥，應就近到社區藥局詢問，台北市社區藥局有約900多家，透過專業人士告知民眾，把關健康。

新北市藥師公會理事長許有杉說，隨著老化過程用藥提升，整合性的用藥服務及判斷性服務就相當重要，有些藥品交互作用會有風險，民眾醫院拿完藥但隨著血壓、血糖等狀況穩定後就不服用，還有中西藥同時服用等狀況，這些問題都能靠社區藥局來協助民眾正確用藥。

台灣年輕藥師協會理事張恩豪表示，藥局不僅提供民眾領藥，更做一些機構照護、愛滋友善藥局及居家安寧特殊處方籤等業務。如上周有民眾拿了網路購買的壯陽藥詢問哪裡可以買，但發現台灣沒進口，因此做了簡單衛教跟食用後的風險，希望可以幫民眾把關。

李懿軒提醒，民眾藥物有半衰期，假如是上午8點跟晚上8點吃藥，若上午忘記服用，可於下午2點前補服，若超過2點後就不建議，恐因留在體內藥物累積產生不適。

王德原說，目前只有乙類成藥可以在網路上販售，其餘皆非法藥品，不知會不會含有害成分，因此食藥署也努力在處理相關情況，透過跟衛生局聯手稽查並掃蕩非法的網路販售及一頁式的詐騙網站等，但還是要讓民眾建立正確觀念，有用藥需求就要諮詢醫師、藥師。

