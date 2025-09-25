民眾用藥常見 「三大問題」需提升正確用藥 社區藥師協助解答避免亂吃

每年9月25日「用藥安全日」同時也是「世界藥師節」，衛福部食藥署今攜手藥局，由藥師親自講解銀髮族、成年人及家庭照顧者等多元族群常見用藥問題，協助民眾釐清用藥迷思、建立正確用藥觀念。食藥署副署長王德原表示，民眾有用藥需求時，希望還是第一時間能直接到醫療機構找尋醫師、藥師等專業人員諮詢，不要自己上網，因此社區藥局對民眾而言相當重要。

依統計全台約有9000多家藥局，加上藥妝店等則有約1.1萬間。食藥署統計，去年度藥師執行藥事照護服務共1萬969人次，其中藥師針對用藥配合度不佳的病人提供的「用藥配合度諮詢服務」達5248人次，針對個案用藥問題提供協助的「判斷性服務」達5721人次，經藥師介入照護後，個案用藥配合度提升率高達96%。

藥師李懿軒說，一般藥局民眾常見的問題主要是藥物辨識、吃藥頻率及副作用的諮詢，像有些藥就算錯開時間服用，也是會有交互作用的問題，所以如何讓民眾輕鬆吃藥又不會過量，就可以交給藥師把關。

台北市藥師公會理事長尹岱智表示，台灣銀髮族是用藥最高族群，常常有多種慢性病都要服藥，因此如何正確吃藥，應就近到社區藥局詢問，台北市社區藥局有約900多家，透過專業人士告知民眾，把關健康。

新北市藥師公會理事長許有杉說，隨著老化過程用藥提升，整合性的用藥服務及判斷性服務就相當重要，有些藥品交互作用會有風險，民眾醫院拿完藥但隨著血壓、血糖等狀況穩定後就不服用，還有中西藥同時服用等狀況，這些問題都能靠社區藥局來協助民眾正確用藥。

台灣年輕藥師協會理事張恩豪表示，藥局不僅提供民眾領藥，更做一些機構照護、愛滋友善藥局及居家安寧特殊處方籤等業務。如上周有民眾拿了網路購買的壯陽藥詢問哪裡可以買，但發現台灣沒進口，因此做了簡單衛教跟食用後的風險，希望可以幫民眾把關。

李懿軒提醒，民眾藥物有半衰期，假如是上午8點跟晚上8點吃藥，若上午忘記服用，可於下午2點前補服，若超過2點後就不建議，恐因留在體內藥物累積產生不適。