改善末梢循環「適脈旺糖衣錠」將停產 食藥署：不影響用藥
主要用來改善末梢血管循環障礙的藥物「適脈旺糖衣錠5毫克」，傳出預計供應到今年第4季後就停產。衛福部食藥署副署長王德原今表示，前年就有接到停產的相關訊息，但因該藥非「藥事法」第27-2條公告的必要藥品，因此今年9月已於西藥醫療器材供應資訊平台公告，將可改採其他同劑量、同劑型、同成份、同學名的藥品。
王德原今出席「用藥安全日及世界藥師節」活動受訪指出，藥廠先前有說明，停產的原因是生產成本調整，因此不再生產，不過此藥非「藥事法」第27-2條公告的必要藥品，國內還有其他同劑量、同劑型、同成份、同學名的藥品可以使用，因此不會有問題。
王德原說，今年的9月9日已經在西藥醫療器材公益平台上面有對外做正式公告，因此可改採其他同劑量、同劑型、同成份、同學名藥品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言