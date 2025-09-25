改善末梢循環「適脈旺糖衣錠」將停產 食藥署：不影響用藥

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
「適脈旺糖衣錠5毫克」主要用來改善末梢血管循環障礙，不過預計供應到今年第4季後就停產，食藥署副署長王德原表示，前年就有接到相關訊息，因該藥非「藥事法」第27-2條公告的必要藥品，因此今年9月已於西藥醫療器材供應資訊平台公告。記者翁唯真／攝影
「適脈旺糖衣錠5毫克」主要用來改善末梢血管循環障礙，不過預計供應到今年第4季後就停產，食藥署副署長王德原表示，前年就有接到相關訊息，因該藥非「藥事法」第27-2條公告的必要藥品，因此今年9月已於西藥醫療器材供應資訊平台公告。記者翁唯真／攝影

主要用來改善末梢血管循環障礙的藥物「適脈旺糖衣錠5毫克」，傳出預計供應到今年第4季後就停產。衛福部食藥署副署長王德原今表示，前年就有接到停產的相關訊息，但因該藥非「藥事法」第27-2條公告的必要藥品，因此今年9月已於西藥醫療器材供應資訊平台公告，將可改採其他同劑量、同劑型、同成份、同學名的藥品。

王德原今出席「用藥安全日及世界藥師節」活動受訪指出，藥廠先前有說明，停產的原因是生產成本調整，因此不再生產，不過此藥非「藥事法」第27-2條公告的必要藥品，國內還有其他同劑量、同劑型、同成份、同學名的藥品可以使用，因此不會有問題。

王德原說，今年的9月9日已經在西藥醫療器材公益平台上面有對外做正式公告，因此可改採其他同劑量、同劑型、同成份、同學名藥品。

