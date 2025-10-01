全民必備！華南銀行推出「Rich+富家卡」　理財加碼回饋最高5%

華南銀行「Rich+富家卡」，主打「邊消費邊理財」，被稱作「全民必備的國民理財卡」。 圖／華南銀行 提供

近年來，理財成為全民共識。華南銀行全新信用卡「Rich+富家卡」，主打「邊消費邊理財」，更以創新的「現金回饋＋儲蓄點數」雙重制度，讓卡友享受日常消費優惠的同時，也能透過理財活動放大回饋，被讚譽是「全民必備的國民理財卡」。

三大等級 回饋隨理財力升級

Rich+富家卡最具特色的是「階梯式回饋制度」。依照卡友的理財行為，設計出「小富家、大富家、鉅富家」三種等級。

基本現金回饋（回饋無上限，所有等級適用）：國內消費1%、國外消費2%。儲蓄點數回饋部分，等級愈高，加碼愈多：

1.小富家：國內外一般消費享1%儲蓄點數，月上限500點。

2.大富家：國內外一般消費享2%儲蓄點數，月上限3,000點。

3.鉅富家：國內外一般消費享3%儲蓄點數，月上限10,000點；另有指定通路加碼1%（醫療、教育，月上限300點）。

圖／華南銀行 提供

換句話說，所有卡友刷卡都能拿到「國內1%／國外2%」現金回饋，想把回饋拉到更高，就靠升級成大富家或鉅富家來拿到1%～3%的「儲蓄點數」加碼。

儲蓄點數1點=1元 五大秘訣秒懂

除了現金回饋，Rich+富家卡最大亮點是「儲蓄點數」。每1點等於新台幣1元，並能直接折抵次月帳單，只要卡友前一個月有新增華南銀行的理財商品（如基金、保險、外國債等），就能啟動點數折抵功能。

華南銀行更提出「五大儲蓄點數秘訣」：

1.儲蓄點數可直接折抵帳單金額。

2.必須搭配基金扣款、購買保險或外國債等理財商品，才具備折抵資格。

3.每半年清算一次，點數需於期限內使用，避免失效。

4.不同等級的卡友可享不同回饋率，例如鉅富家回饋最豐厚。

5.透過「華南Rich家APP」即可即時掌握點數累積與折抵狀態。

換句話說，只要持續理財，就能確保點數不浪費，形成「消費—理財—回饋」的正循環。

全面結合生活消費與金融需求

華南銀行「Rich+富家卡」設計初衷是「以信用卡為平台，結合日常生活消費與金融理財需求」。無論是日常購物、旅遊刷卡，或是基金、保險、外債等投資配置，都能累積現金回饋和點數，加上Mastercard國際支付網路支援，適合國內外使用，讓卡友在生活每個環節都能感受到回饋。

此外，富家卡的儲蓄點數設有醫療、教育等指定通路加碼，月上限300點，對於有家庭開銷的族群來說更是實用。

全民理財時代的「財富傳家卡」

在「早點理財、累積財富」的觀念逐漸普及之下，Rich+富家卡不僅是一張信用卡，更是一種財富管理工具。透過刷卡與理財的連動，卡友不但能享受即時的回饋，還能培養長期理財習慣，網友稱它是一張能讓人人「Rich Plus」的「財富傳家卡」，目標是成為全民的「國民理財卡」。