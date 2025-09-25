北市爆食安問題！吃便當發燒、腹瀉、噁心 補習班逾30學生送醫
北市爆食安風波，北市議員陳宥丞指出，某補習班學生和老師在9月19日晚餐時間，在安親班食用合作的便當店所販售的便當後，有多人於9月20日起出現發燒、噁心、腹瀉、腹痛等症狀，約30人分別至各醫療院所就醫。北市衛生局前往稽查，並令暫停作業，近查原因。
經過北市衛生局了解後，便當有起司火腿豬排、飯、甜不辣炒韭菜、蛋、青菜，衛生局也在9月21日命令便當供應業者暫停作業，並前往製餐場所執行衛生稽查，有下列6項的衛生缺失，包括現場無法立即提供新進人員(廚師)健檢資料、現場發現沙拉油與地面接觸、現場無法立即提供教育訓練紀錄、現場未能提供產品責任保險證明及非登資料未更新、員工個人物品與冰箱內販售物品混放、冰箱溫度未達-18度C。
陳宥丞指出，有家長跟他反應，去補習班上課的小孩吃了便當後，出現發燒、腹瀉、肚子痛、噁心等狀況，就趕快送醫院治療，經過醫生診斷發現是沙門氏菌超標造成的，整個補習班目前已經超過30位學童出現相同症狀在治療中，甚至有一位學生因為耽擱了兩天才送醫，必須住院到星期五才能出院。
陳宥丞表示，因為現場無食餘檢體，衛生局採檢了3件環境檢體及3件工作人員手部檢體送檢驗，後續依人體檢體結果綜合判定是否為一起食品中毒案件，如果經過判斷屬於食品中毒，就違反食安法第15條第1項第4款規定，可依同法第44條處6萬元以上2億元以下罰款。
他也表示，也會請台北市衛生局除了徹底查明原因之外，也要和新北市衛生局一起合作，去追溯同一段時間內，還有哪些通路和民眾有食用過該間便當店的便當，也要協助聯絡追蹤和公告，務必確保所有民眾的健康都獲得保障。
