居家護理師人力流動快 護理公會籲合理調升給付、納政策獎勵對象

長照3.0明年即將上路，政府強調政策上「醫養合一」，長照結合醫療服務。不過，護理師公會全聯會今天點出，居家護理人員「護理衛教」訪視費，僅長照2.0專業訪視費3分之2，導致基層人力快速流失，有些護理所所幸只接長照個案，若社區護理量能不足，出院轉銜不順，恐導致再急診率與再住院率上升，呼籲合理調整居家護理訪視費，以留住社區與基層護理人力。

護理師全聯會提出三大訴求，除調整居家護理訪視費用以外，也呼籲建立醫療—社區無縫接軌機制，由住院準備個案管理師評估病人需求，適時轉介居家護理師提供居家護理指導與資源服務，提升病人自我照顧能力，減少再入院風險；另，建議擴大護理人力政策覆蓋，將社區與基層護理，如居家護理所、護理之家等，納入護理人力政策整備中長期計畫獎勵對象，藉此迎接人力短缺挑戰。

護理師公會全聯會理事長陳麗琴說，居家護理所多為獨立經營，若收入無法支撐，恐會選擇轉型，基層護理人員也可能離開職場，政府對急性醫療護理人力一直給予照顧，但若希望台灣醫療、健康要更有韌性，需要有更完整的照護網絡，從醫院、家庭到社區，都需有充足資源，尤其出院後病人，如有社區護理資源接住，才不會因照顧不佳，又重回急診。

居家護理所護理師服務內容，除可接長照個案，也可執行健保在宅醫療，包括在宅急症試辦計畫等項目，與醫師一起至案家照顧病人。陳麗琴表示，目前居家護理人員，健保申報的護理衛教訪視費，僅長照專業訪視費的3分之2，這會導致護理人員選擇接長照個案，可能忽視在宅醫療個案，但這畢竟是人性使然，呼籲政府提高居家醫療訪視護理費。

護理師公會全聯會指出，居家護理人員流動率約3成，比醫院護理人員流動率約1成五，高出近1倍。陳麗琴強調，為維持市場價格平衡，護理界不會「漫天要價」，一切會是經過精算，昨天健保會進行明年度總額協商，也已達成提高居家護理訪視費5%共識，但後續仍希望可再合理調升，讓給付真正反映護理師專業責任與投入，盼留著社區與基層護理人力，強化在地照護網絡。