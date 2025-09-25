全台年逾2萬人換人工關節 吃止痛藥更嚴重...醫師籲盡早手術

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
馮姓阿嬤膝蓋痛長期吃止痛藥，近來因實在受不了才選擇開刀，術後正進行抬腿復健中。圖／大甲李綜合提供
馮姓阿嬤膝蓋痛長期吃止痛藥，近來因實在受不了才選擇開刀，術後正進行抬腿復健中。圖／大甲李綜合提供

台灣步入超高齡化社會，近年來人工膝關節、髖關節置換的患者年齡，已有逐年攀升趨勢；大甲李綜合醫院副院長王芳英表示，全台每年約有逾2萬人次接受人工關節置換手術，個人患者幾乎都在70歲以上，年齡80歲以上也不在少數，甚至還有百歲人瑞接受手術，因此呼籲民眾切勿過度依賴止痛藥，應及早接受手術治療，才能真正解決關節退化問題。

骨科醫師王芳英指出，老年人關節退化問題日益嚴重，患者都有一個共同特點，都屬於退化性關節炎最嚴重的第四期，已經痛到止痛藥無效、無法正常行走，才想到就醫評估手術治療，他強調止痛藥非解方，長期服用止痛藥恐有風險，「年紀不是手術考量因素，病患本身的健康狀況才是關鍵。」

王芳英說，台灣健保用藥中，每年有高達898萬人服用乙醯氨酚成分的止痛藥，但是髖關節、膝關節退化是不可逆的過程，一旦出現疼痛症狀應盡早就醫，千萬不要抱持「吃止痛藥維持」的觀念，長期延遲治療不僅讓患者承受不必要的痛苦，還可能因走路重心不穩影響到脊椎健康，「如果到了必須手術的程度，務必要趁著有體力、沒有其他三高等疾病時早點開刀，才能早點恢復。」

85歲務農的馮姓阿嬤表示，她一年多前開始出現左腳疼痛，走路一跛一跛，長期到診所拿止痛藥維持，心想「還能走就好了」，繼續種菜下田，直到兩個月前實在忍無可忍，走路都需要輔助器才就醫手術。65歲的蘇姓婦人因先天性髖關節脫臼，長期靠止痛藥度日，疼痛甚至蔓延到背部脊椎。她分享個人經驗說，「身體有毛病就不要拖，能手術就提早治療，才不會讓自己痛苦，也讓家人困擾。」

而67歲從事風水命理的王姓男子則表示，自己曾嘗試玻尿酸注射、葡萄糖胺保健食品，結果不僅沒改善反而更痛，如今接受人工膝關節置換術後一週，他已能自行騎機車、開車接送孫子上下課，恢復正常生活。

