明年總額近兆元！石崇良承諾「不調健保費」編列249億保障兒科點值1點1元

衛福部健保會昨舉行明年度健保總額成長率協商會議，醫院、西醫基層、中醫門診、牙醫門診均達成共識，成長率為5.5%，總額金額達9883.1億元。衛福部長石崇良今天表示，明年度健保總額比今年成長近6百億，將用於提升護理人力，改善護理人員薪資，且已匡列249億元，將用於保障兒科點值，優先讓0至6歲兒童醫療健保點值，保障1點1元。

石崇良說，昨健保會進行明年度總額協商，時間從早上9時一路開到晚間10時，歷經漫長討論，付費者與醫療服務提供者，達成23年來首見的「完全共識」，四大部門協商結果，都是成長率5.5%，今年總額已比去年成長531億元，明年度將再比今年增加600億，有更多預算提供醫療服務，將優先用於護理人力費用，與因為少子化正在萎縮的兒科醫療。

衛福部預計在未來4年，增加100億健保預算，提升護理人員薪資。石崇良說，今年已編列25億提升護理薪資，明年將再編列55億，並逐年增加，盼透過改善護理人員薪資及工作條件，讓護理人力回流，提供國人更多急重症、住院資源；另，明年度總額獲得健保委員支持，編列249億元保障兒科點值，0至6歲兒科相關照護經費，保障點值1點1元，留住兒科醫師人才。

石崇良表示，包含新生兒死亡率在內，我國多項兒童醫療指標都「不如日韓」，盼透過增加預算挹注，強化兒童照顧，尤其是0至6歲以下兒童，且要確保兒科人力不要萎縮，讓醫療服務更加縝密，提升照護品質，透過健保經費挹注，讓兒科點值不必浮動，給付能變得更好。

健保安全準備金若低於1個月，因收支連動，需調漲保費。石崇良表示，已重新預估健保財務，至今年年底安全準備金可達2.5個月，明年度若以5.5%成長率計算，預估安全準備金可達2個月，因此「可確定明年不會調漲保費」。另，針對癌症新藥、罕病用藥等預算，除健保總額內編列費用成長，也會以公務預算挹注，罕病專款行政院已編20億，但尚須立法院審議才會正式通過。