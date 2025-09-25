快訊

流感升溫...石崇良宣布放寬3類人用抗病毒藥 花蓮災區今起打疫苗

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良今天表示，花蓮災區收容中心收容人數滿百人者，即起開打疫苗。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良今天表示，花蓮災區收容中心收容人數滿百人者，即起開打疫苗。記者林琮恩／攝影

公費流感疫苗尚未開打，但衛福部疾管署預期，疫情即將提前進入流行期。衛福部長石崇良今天表示，因流感疫情連續數周升溫，預計10月就會迎來高峰，加上後續連假頻繁，恐增加病毒傳播，宣布於10月分放寬抗病毒藥物適用條件，高傳播風險工作者、高密集共同生活者與高風險者照顧者，不必快篩就可用藥；另，花蓮災區收容中心即起開打疫苗，並放寬前述規定。

石崇良表示，疾管署預估，流感疫情高峰提早來到，10月面臨中秋、國慶二次連假，人員往來密切，疫情恐再升溫，考量疫情需要打二、三周才能產生免疫力，因此在10月1日至31日，放寬克流感抗病毒藥物使用標準，放寬三類對象第一類是長照、醫療機構、幼兒園工作者，只要有症狀就能用藥；第二類是高中職以下學生、部隊等高密集共同生活者，傳播風險高，也適用新規。

第三類則是流感重症高風險同住者或照顧者。石崇良表示，新規定不必等到高風險者確診流感，只要照顧流感重症高風險者，如癌友、臥床長者等，罹患流感容易得到重症的病人，其照顧者與同住家人，不必有症狀就能此用流感藥物，避免傳染給病人。針對花蓮災區，若收容中心人數達百人以上者，應先開打疫苗，前述放寬對象，即起生效。

石崇良指，因應疫情上升，人口高齡化，若感染流感民眾增加，恐會導致流感重症病人增加，且死亡率高，這將對醫療體系造成壓力，加重急診壅塞，盼藉此超前部署。

衛福部疾管署指，抗病毒藥物放寬對象細則如下：

1.醫事單位之防疫相關人員（含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員）。

2.安養、長期照顧（服務＿等機構之受照顧者及所屬工作人員。

3.幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）。

4.幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專 1 至 3 年級學生。

5.與流感重症高風險族群同住或其照顧者。

6.禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員。

7.其他人口密集機構（如軍營等）易發生群聚之人員。

