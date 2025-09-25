本周起教師節等三次三連假 公路局公布易塞路段

本周六開始就接連有3次3天的連續假期，首先是教師節（9月27日至9月29日），接著是中秋節（10月4日至10月6日）及國慶日連續假期（10月10日至10月12日），公路局預估本次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，提醒民眾先蒐集路況資訊再出門，避開尖峰時段及路段。

公路局預估觀光旅遊車潮將於個別連假第1天至第2天湧現，返回工作地車潮則預估從連假第2天下午至第3天陸續出現，主要城際道路易壅塞的路段及時段如下，建議民眾可避開壅塞時段。

台1線水底寮至楓港路段，南下為連假第1天上午時段（9月27日10-13時、10月4日10-14時及10月10日9-12時）；北上為連假最後1天下午時段（9月29日、10月6日15-20時及10月12日15-18時）。

台61線鳳鼻隧道至浸水橋路段及竹南路段，南下為連假第1天（9月27日、10月4日及10月10日）10-15時；北上為連假最後1天（9月29日、10月6日及10月12日）15-20時。

台61線中彰大橋改建路段，南下尖峰為連假前1天下班尖峰時段（9月26日、10月9日17-18時）及第1天白天時段（9月27日9-14時、10月4日9-17時、10月10日9-14時）；北上為連假第2天及第3天(最後1天)的下午至晚間時段（9月28日、10月5日、10月11日15-18時及9月29日、10月6日、10月12日15-20時）。

另外東部台9線蘇花路廊，預期車流在中秋節及國慶日會有短暫車多或壅塞之情形，南下尖峰為連假第1天清晨時段（10月4日5-8時、10月10日6-8時）；北上則為連假最後1天，預估車潮會較早北返，壅塞時段預計於上午10時至下午2時（10月6日10-14時、10月12日12-14時）。

公路局提醒用路人，台61線玄寶大橋及中彰大橋路段因改建施工影響，預估連假期間將有車多壅塞情形，該局已規劃相關疏導措施及替代道路，建議用路人依沿線CMS宣導內容及改道標誌行駛，避免塞在車陣中。

至於銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線臺中快官~成功路段及大里二~霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等，以及重要觀光風景區鄰近路段包括：台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑~梅山路段，預估連續假期有車多壅塞情形；以上公路交通狀況公路局已在該局疏運網頁發布，另外也會提供最即時的交通資訊，請用路人多多利用，作為外出行程規劃或調整之參考。

在公共運輸部分，為鼓勵返鄉出遊的民眾搭乘客運，公路局於連假期間推出多項公共運輸優惠措施，民眾搭乘84條國道客運路線可享教師及國慶連假票價85折優惠；中秋連假為6折優惠，且凡搭乘臺鐵、高鐵、國道客運10小時內轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。