快訊

歐盟入境新系統10月12日上路 台灣遊客赴歐須知一次看

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國福克斯通歐洲隧道終端站的歐盟入出境系統（EES） 終端機，攝於23日。路透
英國福克斯通歐洲隧道終端站的歐盟入出境系統（EES） 終端機，攝於23日。路透

歐盟執行委員會經過多次延後，7月時確認新式電子註冊系統「歐盟入出境系統」（EES）將於10月12日開始逐步實施，開放給持有申根簽證的旅客使用，並於6個月內分階段推行。另外，「歐洲旅行資訊與授權系統」（ETIAS）將提前取得免簽證入境旅客的相關資訊，預計2026年底正式實施。這兩項措施的適用對象，均包含赴歐旅行的台灣遊客。

EES是一套數位系統，用於追蹤非歐盟公民進出申根區的時間與地點，目標在於加強安全管控。申根區29個成員國的邊境口岸預計最遲於2026年4月10日前全面啟用，最終將取代現行由邊防官逐一檢查並在護照上蓋章的方式，使旅行流程更為順暢。

根據外交部領事事務局說明，EES將以數位化方式記錄非歐盟/愛爾蘭、列茲敦士登、挪威及瑞士且未持有歐盟及上述國家長期居留文件的第三國旅客（含我國）入出境歐盟區的相關資訊。

首次使用新系統時，大多數非歐盟國家公民需按照自助服務機台指示操作，包括護照掃描、指紋採集及拍照，螢幕將出現4個與旅行相關的問題，例如確認住宿地點及資金是否充足；12歲以下兒童無需提供指紋，現場亦會有工作人員協助。

EES登記有效期為三年，在此期間每次出行都會核驗資料。歐盟亦開發一款手機App，方便乘客在抵達邊境前完成部分流程，但在EES首次推出時不會廣泛使用。

外界擔憂，每位旅客完成登記程序可能額外耗時數分鐘，在多佛港等空間有限的地點恐造成排隊。不過，英法海底隧道的負責人表示，EES將以漸進方式導入，而非一次性全面實施，以降低營運中斷風險。過渡初期，若出現排隊過長情況，當局可暫時停用EES，改回人工蓋章。

ETIAS全名為「歐洲旅行資訊與授權系統」，是基於EES建立的新型免簽制度，適用於無需簽證即可入境歐盟的非歐盟公民，包含台灣。旅客需於出發前線上申請，每次申請費用為20歐元（約新台幣725元），效期三年。18歲以下及70歲以上人士同樣必須申請，但免收費用；至於正式啟用日期則尚未拍板。

歐盟 簽證

