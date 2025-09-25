新竹男西非出差返國發燒喉嚨痛 就醫竟感染瘧疾險喪命

新竹一名中年男子赴西非貝南共和國出差，雖有服用預防性抗瘧疾藥物，卻未完成全程療程。返台後陸續出現發燒、喉嚨痛、茶色尿及黃疸等症狀，前往新竹臺大分院就醫才發現感染瘧疾。醫師提醒，瘧疾可迅速惡化威脅生命，前往高風險地區一定要服用預防藥物。

新竹台大分院感染科醫師邊建榮指出，該名男子赴西非貝南共和國出差，返台後陸續出現發燒、喉嚨痛、茶色尿及黃疸等症狀，詳細詢問旅遊史後懷疑感染瘧疾，隨即安排血液抹片檢查而確診。病情一度危急，需入住加護病房治療，所幸在醫療團隊專業照護下康復出院。

邊建榮說明，瘧疾是由帶有瘧原蟲的病媒蚊叮咬所造成，為可致命的嚴重傳染病。一般在被感染蚊叮咬後7至30日發病，少數病人潛伏期可長達數月。初期症狀與流感相似，包括發燒、畏寒、頭痛、肌肉關節痛、噁心、嘔吐與疲倦等，若病情惡化，可能引發脾腫大、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變甚至昏迷。

邊建榮表示，台灣在1965年被世界衛生組織（WHO）正式認定為瘧疾根除地區，目前國內已無本土病例，但每年仍有約10例境外移入，感染地多來自非洲國家。由於瘧疾可迅速惡化並威脅生命，早期診斷與治療至關重要。

邊建榮提醒，規畫前往瘧疾高風險地區的旅客，應在出發前一個月至旅遊醫學門診諮詢，依醫囑服用預防藥物，並於旅途中做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、塗抹合格防蚊藥劑等。返國後若出現發燒或類似流感症狀，應立即就醫並告知醫師旅遊史，以利正確診斷與處置。