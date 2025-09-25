影／醫院百公斤個管師1年甩肉51公斤！身體年齡從69歲回春到27歲

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
吳雅婷從去年的104公斤歷經400多天控制飲食的減重計劃，成功甩肉51公斤，身體年齡更從69歲回到27歲，成功回春。圖／彰化醫院提供
吳雅婷從去年的104公斤歷經400多天控制飲食的減重計劃，成功甩肉51公斤，身體年齡更從69歲回到27歲，成功回春。圖／彰化醫院提供

衛福部彰化醫院個管師42歲吳雅婷從去年的104公斤歷經400多天控制飲食的減重計畫，成功甩肉51公斤，原本健康一堆紅字的她，BMI高達38.3，也瘦成BMI 19.5，身體年齡更從69歲回到27歲，成功回春。

「我自己胖到這麼大隻要幫民眾做預防保健、癌症防治篩檢衛教實在一點說服力都沒有。」吳雅婷說，去年她轉換單位到第一線，需要面對民眾做衛教，但自己上百公斤的體重實在是最差示範，讓她嘴軟，衛教都快講不出口，因為很多癌症、疾病都與肥胖息息相關。

吳雅婷說，隨著年紀增長，肥胖對於各器官及關節的負擔，及對生理期及荷爾蒙的影響是很大的，因此她再一次下定決心，踏上第三次減重之旅。因為這不是她第一次減重，20歲時，她就曾靠諾美婷瘦了35公斤，30歲時，又靠雞尾酒藥物療法瘦了30公斤，但是都因沒有落實飲食行為的內化，後來還是復胖。

這次她下定決心要改變習慣，根據院內減重班健康飲食原則，以均衡飲食及原型食物為主，以前每周可能吃上三次有炸物的便當、鹽酥雞等，現在每月約只有吃一次解解饞，家裡若有月餅、蛋糕等點心，她「多以眼睛吃」，看著家人吃就好，避免油炸與高糖食物，水果則選擇低糖品項。

而不熬夜、維持規律作息也很重要，雖然不愛運動，但仍每天堅持走路1小時以上，下雨天也穿著雨衣照樣走。補水也很重要，每天得依體重乘以40的計算方式，喝夠足量白開水，啟動代謝，並心理建設，學會忍耐，面對喜歡的高熱量食物選擇不碰。

她特別感謝糖尿病個管學姊，還有媽媽精心幫她準備飲食，她常帶媽媽做的健康便當上班，及哥哥提供的無糖美式咖啡支援。

體重自去年6月的104公斤，減到現在53公斤，BMI從38.3變19.5，體脂率從42.7變15.3，腰圍從95公分減到62公分，內臟脂肪從22下降到1，身材從「肯德基爺爺」變身「粉紅頑皮豹」。

吳雅婷笑著用韓劇「苦盡柑來遇見你」台詞來形容她的心境「苦盡，甘自來；春暖，花會開」，以前根本不逛Uniqlo，因為根本穿不進去，她也曾懷疑自己年過40，身體機能及代謝都在下降，還有減重能力嗎？但事實證明，只要有決心並持之以恆，仍能創造減重奇蹟，也提醒民眾無論胖瘦，都應定期做公費癌症篩檢（肺癌、乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌）才能維護健康，「做，就對了。」

吳雅婷從去年的104公斤歷經400多天控制飲食的減重計劃，成功甩肉51公斤，終於擺脫以前大尺寸的衣服。圖／彰化醫院提供
吳雅婷從去年的104公斤歷經400多天控制飲食的減重計劃，成功甩肉51公斤，終於擺脫以前大尺寸的衣服。圖／彰化醫院提供
吳雅婷從去年的104公斤歷經400多天控制飲食的減重計劃，常帶媽媽做的健康便當上班，成功甩肉51公斤。圖／彰化醫院提供
吳雅婷從去年的104公斤歷經400多天控制飲食的減重計劃，常帶媽媽做的健康便當上班，成功甩肉51公斤。圖／彰化醫院提供
吳雅婷（右）從去年的104公斤歷經400多天控制飲食的減重計劃，成功甩肉51公斤，今昔照片對照判若兩人。圖／彰化醫院提供
吳雅婷（右）從去年的104公斤歷經400多天控制飲食的減重計劃，成功甩肉51公斤，今昔照片對照判若兩人。圖／彰化醫院提供

減重 健康飲食 癌症

