聽新聞
0:00 / 0:00
教師節連假將至 新北勞工局籲雇主應依法給假給薪
行政院人事行政總處已修正下半年行事曆，納入新增加法定應休假日。新北市勞工局指出，即將到來的孔子誕辰紀念日、教師節，適逢周日應在9月29日補假，事業單位如與月薪制勞工約定比照政府行政機關辦公日曆表出勤，應在同日給予補假，且工資照給；如需請勞工於補假日工作，除應徵得勞工同意外，亦應加倍發給當日工資。
勞工局表示，法定休假日如剛好遇到勞工的休息日或例假，此時雇主應給予勞工補假1天，且因補假日及休息日出勤的工資計算倍率不同，勞資雙方應明確約定補假日期，並於排班表或出勤紀錄註記，以避免日後衍生休假日數不足或出勤工資計算爭議。
勞工局強調，事業單位如有違反上述規定，依勞基法可處2萬元以上100萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名等資訊，籲請業者務必遵守法令規定，以免觸法受罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言