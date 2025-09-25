教師節連假將至 新北勞工局籲雇主應依法給假給薪

行政院人事行政總處已修正下半年行事曆，納入新增加法定應休假日。新北市勞工局指出，即將到來的孔子誕辰紀念日、教師節，適逢周日應在9月29日補假，事業單位如與月薪制勞工約定比照政府行政機關辦公日曆表出勤，應在同日給予補假，且工資照給；如需請勞工於補假日工作，除應徵得勞工同意外，亦應加倍發給當日工資。

勞工局表示，法定休假日如剛好遇到勞工的休息日或例假，此時雇主應給予勞工補假1天，且因補假日及休息日出勤的工資計算倍率不同，勞資雙方應明確約定補假日期，並於排班表或出勤紀錄註記，以避免日後衍生休假日數不足或出勤工資計算爭議。

勞工局強調，事業單位如有違反上述規定，依勞基法可處2萬元以上100萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名等資訊，籲請業者務必遵守法令規定，以免觸法受罰。