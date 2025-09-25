整理包／教師節真的有連假！為何失而復得？最狂連休攻略、交通提醒看過來

教師節連假（9月27日至9月29日）即將到來！你知道928教師節從「放假→不放假→又放假」、還有曾經「教師沒放、勞工有放」的歷史嗎？寶貴的連假如何來？該怎麼過？《聯合新聞網》整理出攻略，供民眾參考。

教師節由來

教師節源於1930年代由中央大學師生發起的活動，最初訂於6月6日以爭取教師權益。後於1939年，教育部將節日改為農曆8月27日孔子誕辰。直至1952年，經專家考證後，確定孔子真正的國曆生日為9月28日，因此正式將教師節定在每年的9月28日，即「至聖先師」孔子的誕辰紀念日。

教師節為何曾「一國兩制」？

在實施「周休二日」之前，周六仍要上班上課，因此除了教師節外，還有其他6天是國定假日，包括1月2日的元旦翌日、3月29日的青年節、10月25日的台灣光復節、10月31日的蔣公誕辰紀念日、11月12日的國父誕辰紀念日以及12月25日的行憲紀念日。

1998年開始實施「隔周周休二日」，2001年1月1日推行「周休二日」，上述包含教師節在內的7天國定假日，被調整為「只紀念、不放假」，但是僅適用於學校和公務機關。適用勞基法的勞工則是「雙周84工時」，也就是雙周中的一個周六要上4小時的半天班，仍享有上述7天國定假日。

也因為公教人員與勞工休假規定不同步，因此發生「教師節教師沒放假、部分勞工放假」的狀況，幼兒園甚至出現正式教師在教師節不能放假，適用勞基法的「教保員」卻可放假的情形。

2016年12月23日，「一例一休」正式上路，落實勞工的周休二日，7天國定假日連帶被刪除。自此教師、公務人員、勞工的放假制度趨於一致，教師節全國統一只紀念不放假。

5月9日立法院表決大戰，藍白「還假於民」法案三讀通過，今年起新增五天假，為教師節、光復節、行憲紀念日、小年夜，以及5月1日勞動節全國放假。圖／聯合報系資料照片

2025年教師節為何又放假了？

立法院2025年5月9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，新增「4+1」天國定假日，包括9月28日教師節、10月25日光復節、12月25日行憲紀念日和農曆小年夜，5月1日勞動節則改為全國放假。

而國定假日若適逢例假日，則順延補假一天，因今年9月28日落在星期日，補假安排至9月29日，所以就有了教師節3天連假。

請假攻略 最狂可連休16天

從教師節起，9-10月將迎來4次連假，包括教師節、中秋節、國慶日、台灣光復節，其中，教師節、中秋節以及國慶日連假，只需請假7天，就可連休16天。

單純教師節連假：9月27日至9月29日，共3天。 教師節、中秋節連假串連：9月30至10月3日請假4天，可以從9月27日休到10月6日，連休10天。 教師節、中秋節、國慶日連假串連：9月30至10月3日、10月7日至9日請假7天，可以從9月27日一路休到10月12日，狂休16天。

修正版114年（2025年）行事曆。圖／行政院人事行政總處

連假交通提醒

國道疏運：

9月27日（六）

匝道封閉：0-12時封閉國道5號石碇、坪林南向入口；5-12時封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統南向入口

開放路肩：針對易壅塞路段增開33處及延長18處路段路肩

9月28日（日）

匝道封閉：5-12時封閉國道1號埔鹽系統及國道5號石碇、坪林南向入口；12-21時，封閉國道1號虎尾、埔鹽系統及國道3號西濱北向入口

高乘載管制 ：13-18時，國道5號 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口

開放路肩：針對易壅塞路段增開33處及延長18處路段路肩

9月29日（一）

匝道封閉：12-21時封閉國道1號虎尾、埔鹽系統及國道3號西濱北向入口

高乘載管制：13-18時，國道5號 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口

開放路肩：針對易壅塞路段增開33處及延長18處路段路肩

台鐵／高鐵：9/26（五）下班後與9/28（日）晚間班次需求最高。

航空：離島航線（澎湖、金門、馬祖）易額滿，建議提前訂票。