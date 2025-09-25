快訊

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

印尼小國怎求生？「全球南方」下的外交戰略

美財長：99%高階晶片在台生產 恐成世界經濟「最大單點故障」

海生館推廣海洋教育與科普傳播獲肯定 「奧秘海洋」獲金鼎獎

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
國立海洋生物博物館與海洋發展教育基金會共同出版的「奧秘海洋」，獲文化部主辦的第49屆金鼎獎政府出版品「雜誌類」獎項。照片／海生館提供
國立海洋生物博物館與海洋發展教育基金會共同出版的「奧秘海洋」，獲文化部主辦的第49屆金鼎獎政府出版品「雜誌類」獎項。照片／海生館提供

國立海洋生物博物館與海洋發展教育基金會共同出版的「奧秘海洋」，獲文化部主辦的第49屆金鼎獎政府出版品「雜誌類」獎項。金鼎獎素有「臺灣出版界最高榮譽」之稱，本次獲獎不僅彰顯海生館在出版專業上的深耕努力，更是對其持續推動海洋教育使命的至高肯定與鼓舞。

海生館表示，「奧秘海洋」自創刊以來，始終秉持「將專業的海洋知識，用親近的口吻，引領大眾逐步走入海洋世界」的理念。透過深入淺出的筆觸與圖像化呈現，將艱澀的科學研究成果化為讀者可理解、能共鳴的內容，在專業嚴謹與生動敘事之間取得平衡，成功扮演著學術研究與社會大眾之間的重要橋樑。

海生館館長溫志宏表示，「奧秘海洋」能在金鼎獎中獲得肯定，不僅是一份雜誌的榮耀，更屬於每一位愛海、親海、守護海洋的朋友。我要特別感謝編輯群與研究教育團隊長年投入的心血，讓每一期雜誌都能兼具專業深度、閱讀趣味與設計美感。

同時，也要感謝一路支持的讀者，你們的回饋與鼓勵，是我們最堅實的後盾，讓我們更篤定這條路值得走下去。

海生館強調，金鼎獎不僅是一份榮耀，更是一份責任。「奧秘海洋」將持續深耕，成為連結學術研究與社會大眾的平台，推廣生物多樣性與保育理念，引領更多人走入蔚藍海洋，理解其珍貴，並共同思索如何守護這片孕育生命的藍色國度。

海洋教育 榮耀

延伸閱讀

12歲便擁有以天皇為讀者的繪本！93歲鄭明進奪金鼎獎：我要畫到100歲

影／金鼎獎特別貢獻獎得主鄭明進 受日本繪本「孫悟空」啟蒙

全國科普論壇9/25登場 聚焦淨零排放轉化為行動

中研院兒童科普日合併院區開放日 10/19登場

相關新聞

「千萬特別獎」幸運兒是你嗎？7-8月期統一發票今開獎

114年7-8月期統一發票今（25）日電視直播開獎，將開出1組千萬特別獎獎號、1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。

北台高溫38度東半部零星雨 吳德榮：2颱風將侵襲越南北部

天氣型態恢復高溫炎熱、午後短暫雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（h...

台彩累積逾6528億元盈餘 等於37座大巨蛋規模

台灣彩券公司今（24）日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，正式推出全新形象影片「善良一點一點」。影片以點陣逐...

明年健保總額協商西醫基層拉鋸近4小時卡關 與會者曝最終讓步換共識

破天荒！衛福部健保會昨舉辦明年度健保總額成長率協商會議，最後結果四大部門，包括醫院、西醫基層，中醫門診、牙醫門診一同達成...

國慶銘傳15名禮賓大使亮相！成員撞臉大谷翔平與韓星池昌旭

銘傳大學連續41年參與國慶典禮禮賓服務，上午舉行國慶籌備委員會舉行114年國慶禮賓大使記者會，15位才華洋溢的同學將再次...

到花蓮光復車站救災可無票乘車？台鐵發聲明澄清

台鐵公司今表示，有關網路所傳即日起凡遇旅客（不限個人或團體）陳述需至光復站救災需求，皆可無票進站乘車，該訊息並非事實。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。