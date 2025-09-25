海生館推廣海洋教育與科普傳播獲肯定 「奧秘海洋」獲金鼎獎
國立海洋生物博物館與海洋發展教育基金會共同出版的「奧秘海洋」，獲文化部主辦的第49屆金鼎獎政府出版品「雜誌類」獎項。金鼎獎素有「臺灣出版界最高榮譽」之稱，本次獲獎不僅彰顯海生館在出版專業上的深耕努力，更是對其持續推動海洋教育使命的至高肯定與鼓舞。
海生館表示，「奧秘海洋」自創刊以來，始終秉持「將專業的海洋知識，用親近的口吻，引領大眾逐步走入海洋世界」的理念。透過深入淺出的筆觸與圖像化呈現，將艱澀的科學研究成果化為讀者可理解、能共鳴的內容，在專業嚴謹與生動敘事之間取得平衡，成功扮演著學術研究與社會大眾之間的重要橋樑。
海生館館長溫志宏表示，「奧秘海洋」能在金鼎獎中獲得肯定，不僅是一份雜誌的榮耀，更屬於每一位愛海、親海、守護海洋的朋友。我要特別感謝編輯群與研究教育團隊長年投入的心血，讓每一期雜誌都能兼具專業深度、閱讀趣味與設計美感。
同時，也要感謝一路支持的讀者，你們的回饋與鼓勵，是我們最堅實的後盾，讓我們更篤定這條路值得走下去。
海生館強調，金鼎獎不僅是一份榮耀，更是一份責任。「奧秘海洋」將持續深耕，成為連結學術研究與社會大眾的平台，推廣生物多樣性與保育理念，引領更多人走入蔚藍海洋，理解其珍貴，並共同思索如何守護這片孕育生命的藍色國度。
