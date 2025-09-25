醫美事故頻傳用藥安全遭質疑 食藥署：管制藥有嚴格規範及管理

日前發生男子至醫美診所做陰莖增大術，不幸過世的案例。近年醫美盛行，也讓人質疑醫美診所管制藥品的管理，食藥署副署長王德原今天指出，管制藥品在台灣有嚴格規範，使用藥品需要有許可證，且診所進藥後每天的使用、毀損及結存都要登記並向食藥署申報，每年各縣市衛生局查核，若有違規將依法處分。

醫美近年愈來愈盛行，不過醫療糾紛及事故卻逐年增加，基層藥師協會理事長沈采穎表示，許多自費診所並未建立正規藥事流程與紀錄制度，恐導致藥品來源、儲存與使用出了問題。

王德原今出席「用藥安全日及世界藥師節」活動表示，管制藥品是依據管制藥品管理條例的規定，在台灣有非常嚴格的規範管制，管制藥品分四個等級，一至三級管制藥品的成癮性、危害性比較高，開立管制藥品皆需專用處方箋。

王德原也說，任何機構要輸入、輸出、購買、製造及使用管制藥品，都要申請管制藥品許可證，包括診所；也規定管制藥品使用、損毀、結存等相關資料每天都要登記，登記後，定期向食藥署做申報，食藥署會依據申報資料跟使用狀況，每年與衛生局一起去查核，若有相關違規，依法進行相關處分。