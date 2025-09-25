AI影片假冒資深牙醫批植牙不好 影片上架10天破80萬點閱 衛福部要管了

近期網路流傳一則以「為何牙醫都狂推植牙？資深牙醫揭開行業機密」為題的YouTube影片，上架短短10天就創下88萬點閱。傳閱度高，也引起牙醫師公會注意，牙醫師公會全聯會前理事長江錫仁表示，經查該影片為AI生成，影片中自稱資深牙科醫師許彥廷，查無此人，籲國人別輕信；衛福部口腔司長張雍敏說，AI假冒醫師身分，已委由衛生局協助調查，並請YouTube協助影片下架。

「大家好，我是牙醫師許彥廷，在牙科領域服務超過十年」、「人類第三套牙齒『植牙』潛藏三大危機」、「原來，有一個更安全、更省錢，卻很少被提起的行業秘密」，該則影片詳細描述姓名、資歷，打造一位具有權威性的牙科醫師，訴說植牙的危險，民眾應該選用價格較為便宜的牙橋，不該再繼續植牙。

江錫仁說，該則影片上架第3天，牙醫師就已在群組內討論，經進一步調查，第一、從醫事查詢系統中，根本查不到名為「許彥廷」的牙醫師；第二、此影片為AI生成，但許多民眾無法察覺，還在影片下方留言，讚許「這位醫師真有醫德」；第三、改善缺牙的選擇非常多，不一定選擇植牙，應選擇最適合自己的治療方式，影片一昧批評植牙，反而讓應選擇植牙的患者，無法獲得最好的治療。

張雍敏表示，依照《醫師法》第7條之2第一項規定，非領有醫師證書者，不得使用醫師名稱；非領有專科醫師證書者，不得使用專科醫師名稱；若有違反，依同法第28條之2規定，將可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰；又依醫師法第28條規定，未取得合法醫師資格，擅自執行醫療業務者，處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。

但此案為AI生成影片，張雍敏坦言也是第一次碰到，目前會先調查張貼該影片的頻道所處位置，並由地方衛生局協助調查，同時要求YouTube協助將影片下架。

江錫仁說，網路上由AI生成的影片愈來愈多，雖然目前法規規定不具醫師身分者，不得自稱醫師，但由AI生成的影片，可能就不受限此法，成為未來醫療類訊息隱憂，目前牙醫界也僅能先在公會官網發布訊息，澄清該則影片傳遞錯誤資訊，後續對於AI生成影片衍生的影響，政府應深思該如何因應。

江錫仁說，植牙價格高又是自費，常被民眾質疑是否符合所謂的「CP值」，該影片就是運用國人對植牙的質疑，在資訊上加油添醋，又強調另外一種治療缺牙的方式才是最好的。

他強調，不管是固定式牙橋、移動式牙橋、馬利蘭牙橋、彈假牙、植牙等，都各有優缺點，以植牙為例，單價高但維持時間久，固定式牙橋價格比植牙低，但需要磨小周邊兩顆健康牙，其餘的治療方式皆有利弊，沒有哪一種最好或是最壞，而是在牙醫師詳盡說明後，並評估患者自身的健康條件、經濟條件後，由患者自行選擇。

江錫仁表示，民眾就醫上若有疑慮，可以多尋求幾位「真實」的牙醫師意見，幫助自身做最後的治療選擇。