氣象署：明晚起水氣略增 降雨範圍稍擴大

中央氣象署預報員葉致均上午指出，未來一周天氣主要受太平洋高壓影響為主，環境風場為偏東風到東南風為主，迎風面的東半部及恆春半島有不定時短暫降雨，山區要留意有午後短暫雷陣雨。

目前西北太平洋有3個颱風，包括樺加沙、浣熊及博羅依，葉致均說，樺加沙颱風昨晚登陸中國廣東一帶，目前持續減弱中，今天會減弱為熱帶性低氣壓。在日本東南方海面的浣熊颱風，未來一、兩天會持續滯留，隨後朝東北方向遠離。

至於在菲律賓東南方海面的博羅依颱風，未來會往西北西方向，通過菲律賓南方進到南海，目前看來對台灣沒有直接影響，但明晚起可能帶來長浪，要到海邊活動需注意安全。

未來一周降雨趨勢，葉致均表示，今天白天多雲到晴，山區午後雷陣雨，台灣東方海面有些零碎對流雲系移入，台東及恆春等會有短暫陣雨。今天晚上到明天東方來的水氣略增，降雨範圍稍擴大，包括基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北東側可能有局部短暫降雨。周六到下周三東半部及恆春半島偶雨，其他地區要留意午後雷陣雨。