快訊

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

三連假疏運 10/6中秋節預估高鐵將創34.8萬人次歷史新高

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
教師節、中秋節、國慶日連續3個連續假期即將到來，交通部估計，高鐵可能在10月6日中秋節當天，達到單日34萬8000人次的歷史高峰。圖／聯合報系資料照片
教師節、中秋節、國慶日連續3個連續假期即將到來，交通部估計，高鐵可能在10月6日中秋節當天，達到單日34萬8000人次的歷史高峰。圖／聯合報系資料照片

教師節、中秋節、國慶日連續3個連續假期即將到來，交通部公布連假期間運輸量預估結果，交通部估計，高鐵可能在10月6日中秋節當天，達到單日34萬8000人次的歷史高峰，除了加開列車外，也將協調台鐵公司及國道客運隨時啟動疏運因應措施。

根據交通部估計，鐵公路輸運高峰預計將出現在中秋節連假期間，海空運最高峰則將出現在國慶日連假期間。

交通部進一步推估，高鐵可能在10月6日中秋節當天，達到單日運量34萬8000人次，超越112年中秋節收假日的33萬8000人次，達到歷史高峰。根據高鐵規劃，屆時將加開244班列車，總計達3117班，座位運能比平時提高6.3%。

交通部也提醒高鐵公司，務必做好相關管控措施，避免自由座人潮外溢影響民眾乘車的情況，加強對外宣導，並請台鐵公司及公路局協助，以利迅速啟動因應措施。

台鐵方面，估計可能在中秋連假前夕的10月3日達最高峰的82萬3000人次輸運量，從9月26日到10月13日，全線預計加開自強號294列次、區間快車56列次，總計達350列次，運能比平時增加5.04%。

交通部預估，連假期間國道運輸高峰可達114到118萬輛次，高工局啟動一系列匝道封閉、高乘載管制、收費單一費率及開放路肩等措施。

交通部並提醒，今年國慶焰火在南投施放，因此當天12時至24時，國三南投交流道雙向出口匝道封閉，北向南投服務區至中興間路肩封閉。

交通部估計，國道客運每天預計可疏運13.4萬到13.9萬人次，客運業者已籌備約1.7倍的充足運能，交通部也針對國道運輸推出優惠措施，84條國道客運路線可享原票價6折到85折優惠。

中秋節 交通部 國道客運

延伸閱讀

教師節連假高鐵疏運尖峰時段曝光 離峰時段仍有空位

教師節連假車潮湧現 桃警啟動交通疏導機制管制路線曝

影／教師節連假墾丁地區首日住房率9成 警提醒交通管制措施

高鐵雲林站專用區、板橋車站大樓B1東西兩側 兩大案招商啟動

相關新聞

「千萬特別獎」幸運兒是你嗎？7-8月期統一發票今開獎

114年7-8月期統一發票今（25）日電視直播開獎，將開出1組千萬特別獎獎號、1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。

北台高溫38度東半部零星雨 吳德榮：2颱風將侵襲越南北部

天氣型態恢復高溫炎熱、午後短暫雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（h...

獨／23年來首次！明年健保總額協商四部門全達共識 成長5.5%總額近兆

破天荒！衛福部健保會昨舉辦明年度健保總額成長率協商會議，最終結果醫院、西醫基層，中醫、牙醫四大部門及透析總額一致達成共識...

台彩累積逾6528億元盈餘 等於37座大巨蛋規模

台灣彩券公司今（24）日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，正式推出全新形象影片「善良一點一點」。影片以點陣逐...

明年健保總額協商西醫基層拉鋸近4小時卡關 與會者曝最終讓步換共識

破天荒！衛福部健保會昨舉辦明年度健保總額成長率協商會議，最後結果四大部門，包括醫院、西醫基層，中醫門診、牙醫門診一同達成...

國慶銘傳15名禮賓大使亮相！成員撞臉大谷翔平與韓星池昌旭

銘傳大學連續41年參與國慶典禮禮賓服務，上午舉行國慶籌備委員會舉行114年國慶禮賓大使記者會，15位才華洋溢的同學將再次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。