三連假疏運 10/6中秋節預估高鐵將創34.8萬人次歷史新高

教師節、中秋節、國慶日連續3個連續假期即將到來，交通部公布連假期間運輸量預估結果，交通部估計，高鐵可能在10月6日中秋節當天，達到單日34萬8000人次的歷史高峰，除了加開列車外，也將協調台鐵公司及國道客運隨時啟動疏運因應措施。

根據交通部估計，鐵公路輸運高峰預計將出現在中秋節連假期間，海空運最高峰則將出現在國慶日連假期間。

交通部進一步推估，高鐵可能在10月6日中秋節當天，達到單日運量34萬8000人次，超越112年中秋節收假日的33萬8000人次，達到歷史高峰。根據高鐵規劃，屆時將加開244班列車，總計達3117班，座位運能比平時提高6.3%。

交通部也提醒高鐵公司，務必做好相關管控措施，避免自由座人潮外溢影響民眾乘車的情況，加強對外宣導，並請台鐵公司及公路局協助，以利迅速啟動因應措施。

台鐵方面，估計可能在中秋連假前夕的10月3日達最高峰的82萬3000人次輸運量，從9月26日到10月13日，全線預計加開自強號294列次、區間快車56列次，總計達350列次，運能比平時增加5.04%。

交通部預估，連假期間國道運輸高峰可達114到118萬輛次，高工局啟動一系列匝道封閉、高乘載管制、收費單一費率及開放路肩等措施。

交通部並提醒，今年國慶焰火在南投施放，因此當天12時至24時，國三南投交流道雙向出口匝道封閉，北向南投服務區至中興間路肩封閉。

交通部估計，國道客運每天預計可疏運13.4萬到13.9萬人次，客運業者已籌備約1.7倍的充足運能，交通部也針對國道運輸推出優惠措施，84條國道客運路線可享原票價6折到85折優惠。