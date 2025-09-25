快訊

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

聽新聞
0:00 / 0:00

教師節連假高鐵疏運尖峰時段曝光 離峰時段仍有空位

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
教師節連假高鐵疏運尖峰時段曝光，離峰時段仍有空位。聯合報系資料照
教師節連假高鐵疏運尖峰時段曝光，離峰時段仍有空位。聯合報系資料照

台灣高鐵教師節疏運(9/26-9/30)即將展開，總計5天加開67班次列車、提供857班次的旅運服務，截至今(25)日上午8時止，共有近43萬7千人次完成訂票。其中，離峰時段仍有空位，包括南下9/27(六)下午15:30以後；9/28(日)全天雙向；以及北上9/29(一)上午09:00以前，歡迎尚未購票的旅客多加利用離峰時段，享受更加順暢的高鐵旅程。

台灣高鐵公司特別提醒預計搭乘自由座的旅客，前往車站前先透過高鐵企業網站及「T-EX行動購票」App查詢「車站人潮資訊」燈號，掌握人潮狀況以避免久候。台灣高鐵公司預估，教師節疏運期間的尖峰時段將落在明(26)日下午至晚間之南下方向，以及收假日9/29 (一)之北上方向，高鐵公司將即時、持續依照各站人潮狀況更新燈號，以便旅客避開尖峰時段，分流搭乘。另建議對號座旅客，預先透過「T-EX行動購票」App或便利商店完成取票，並預留更充裕時間提前到站搭車，確保行程順暢。

為加強服務台中以北之短程區間旅客，台灣高鐵特別擴大台中以北區間的自由座運能，尖峰時段行駛「南港-台中」、停靠沿途各站之區間車的自由座車廂增加至9節 (1至4車及8至12車)，以加強服務自由座旅客；總計教師節疏運期間將提供14班次 (南下5班、北上9班) 的9節自由座區間列車 (詳附表)，敬請往返台中以北各站旅客多加利用，並歡迎雙北旅客利用南港站進出，以避開人潮。

此外，台灣高鐵也將隨時監控各車站人潮狀況，並與台鐵以及國道客運保持密切橫向聯繫，必要時，即配合交通部啟動「運具聯防疏運」機制，適度引導高鐵旅客轉搭台鐵、客運等其他大眾交通運具，以節省等候時間，讓行程更順暢、出遊更順心。

高鐵 教師節

延伸閱讀

教師節連假車潮湧現 桃警啟動交通疏導機制管制路線曝

影／教師節連假墾丁地區首日住房率9成 警提醒交通管制措施

北方有鋒面系統及冷空氣！賈新興揭教師節連假天氣

高鐵雲林站專用區、板橋車站大樓B1東西兩側 兩大案招商啟動

相關新聞

「千萬特別獎」幸運兒是你嗎？7-8月期統一發票今開獎

114年7-8月期統一發票今（25）日電視直播開獎，將開出1組千萬特別獎獎號、1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。

北台高溫38度東半部零星雨 吳德榮：2颱風將侵襲越南北部

天氣型態恢復高溫炎熱、午後短暫雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（h...

獨／23年來首次！明年健保總額協商四部門全達共識 成長5.5%總額近兆

破天荒！衛福部健保會昨舉辦明年度健保總額成長率協商會議，最終結果醫院、西醫基層，中醫、牙醫四大部門及透析總額一致達成共識...

台彩累積逾6528億元盈餘 等於37座大巨蛋規模

台灣彩券公司今（24）日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，正式推出全新形象影片「善良一點一點」。影片以點陣逐...

明年健保總額協商西醫基層拉鋸近4小時卡關 與會者曝最終讓步換共識

破天荒！衛福部健保會昨舉辦明年度健保總額成長率協商會議，最後結果四大部門，包括醫院、西醫基層，中醫門診、牙醫門診一同達成...

國慶銘傳15名禮賓大使亮相！成員撞臉大谷翔平與韓星池昌旭

銘傳大學連續41年參與國慶典禮禮賓服務，上午舉行國慶籌備委員會舉行114年國慶禮賓大使記者會，15位才華洋溢的同學將再次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。