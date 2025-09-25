教師節連假高鐵疏運尖峰時段曝光 離峰時段仍有空位

台灣高鐵教師節疏運(9/26-9/30)即將展開，總計5天加開67班次列車、提供857班次的旅運服務，截至今(25)日上午8時止，共有近43萬7千人次完成訂票。其中，離峰時段仍有空位，包括南下9/27(六)下午15:30以後；9/28(日)全天雙向；以及北上9/29(一)上午09:00以前，歡迎尚未購票的旅客多加利用離峰時段，享受更加順暢的高鐵旅程。

台灣高鐵公司特別提醒預計搭乘自由座的旅客，前往車站前先透過高鐵企業網站及「T-EX行動購票」App查詢「車站人潮資訊」燈號，掌握人潮狀況以避免久候。台灣高鐵公司預估，教師節疏運期間的尖峰時段將落在明(26)日下午至晚間之南下方向，以及收假日9/29 (一)之北上方向，高鐵公司將即時、持續依照各站人潮狀況更新燈號，以便旅客避開尖峰時段，分流搭乘。另建議對號座旅客，預先透過「T-EX行動購票」App或便利商店完成取票，並預留更充裕時間提前到站搭車，確保行程順暢。

為加強服務台中以北之短程區間旅客，台灣高鐵特別擴大台中以北區間的自由座運能，尖峰時段行駛「南港-台中」、停靠沿途各站之區間車的自由座車廂增加至9節 (1至4車及8至12車)，以加強服務自由座旅客；總計教師節疏運期間將提供14班次 (南下5班、北上9班) 的9節自由座區間列車 (詳附表)，敬請往返台中以北各站旅客多加利用，並歡迎雙北旅客利用南港站進出，以避開人潮。

此外，台灣高鐵也將隨時監控各車站人潮狀況，並與台鐵以及國道客運保持密切橫向聯繫，必要時，即配合交通部啟動「運具聯防疏運」機制，適度引導高鐵旅客轉搭台鐵、客運等其他大眾交通運具，以節省等候時間，讓行程更順暢、出遊更順心。