快訊

泡麵怎麼吃不傷身？醫師＋營養師揭「正確吃法」 第一步很多人都做錯了

聯合新聞網／ 綜合報導
泡麵本只要吃得聰明、搭配得宜，也能升級為較健康的一餐。 圖／ingimage
泡麵本只要吃得聰明、搭配得宜，也能升級為較健康的一餐。 圖／ingimage

泡麵方便、快速又能果腹，是不少人忙碌時的救星，但「泡麵到底傷不傷身？」始終是許多民眾心中的疑問。對此，營養師高敏敏指出，其實泡麵本身並非洪水猛獸，只要吃得聰明、搭配得宜，也能升級為較健康的一餐。

針對常見迷思，像是「泡麵是否含防腐劑」、「吃泡麵會不會禿頭」等，高敏敏表示，目前依照食品法規，泡麵麵體不得添加防腐劑，能久放主要靠油炸或乾燥技術，若醬料包含防腐劑也須清楚標示。至於掉髮問題，真正原因多與遺傳、壓力、營養失衡有關，與偶爾吃泡麵關聯性不大；但若經常搭配生蛋食用，蛋白中的Avidin成分恐影響生物素吸收，長期恐間接加劇掉髮狀況。

不過泡麵畢竟屬於加工食品，若天天食用恐帶來健康風險，如高油、高鈉可能導致肥胖、心血管與腎臟負擔，營養不均更容易水腫、冒痘、免疫力下降。因此，高敏敏建議適度控制攝取頻率，並掌握幾個小技巧，有效減少泡麵對身體的負擔。

高敏敏說，想吃得更安心，可以選擇非油炸麵體、先用熱水燙麵再換水烹煮，調味包減量加入，並加入蔬菜、蛋、瘦肉、豆腐等食材補足營養。高敏敏提醒，泡麵不宜作為長期主食，但若懂得搭配、偶爾享用，其實也能成為一餐兼顧美味與營養的「升級版速食」。

另外醫生邱筱宸也分享，泡麵時的第一道熱水最好先倒掉，因為麵條在製作過程中會吸附油脂與部分鹽分，第一次沖泡時這些成分容易釋放到熱水中，若直接食用，等同於把多餘的鈉和油全吃進肚。建議在麵條泡開後先將熱水倒掉，再重新加入新熱水，不僅能減少鈉與油脂攝取，也讓整碗泡麵吃起來更清爽不膩。

