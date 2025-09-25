國慶銘傳15名禮賓大使亮相！成員撞臉大谷翔平與韓星池昌旭

快訊

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
銘傳大學連續41年參與國慶典禮禮賓服務，上午舉行國慶籌備委員會舉行114年國慶禮賓大使記者會，15位才華洋溢的同學將再次站上國慶大典的舞台，肩負接待貴賓的重任，以最專業的笑容、最自信的姿態，迎接來自各界的嘉賓。

為在國慶典禮上展現最到位的服務表現，禮賓大使們經歷長時間且高標準的訓練，透過多國語言與情境演練提升應變能力。例如以台語協助拐杖貴賓入座、用日文處理中暑情境、以韓文應對換位需求，以及以英文妥善解決貴賓未攜帶識別證等突發狀況。從站姿、語調到眼神交流，每一個細節，都體現「銘心傳情」的真誠服務精神與「專業自信」的穩重態度。

國慶 貴賓 自信 銘傳大學 大谷翔平 池昌旭

