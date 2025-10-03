破解黃金成長期的三大煩惱！豐力富x大樹藥局獨家新品，助爸媽輕鬆育兒

「聽說幼兒園是病菌交換所？」「孩子會不會成長落後於同齡朋友？」這些都是爸媽在孩子成長期最常掛在嘴邊的擔憂。家長們常煩惱自家寶貝成長狀況，想要為健康體質打好基礎，更擔心錯過孩子的黃金發育期 。如何讓爸媽的育兒路不再焦慮？就讓兒科醫師親授「關鍵營養補充法」！

家長常煩惱孩子的成長狀況，擔心錯過黃金發育期。 圖／shutterstock提供

診間家長最愛問的3大問題

小兒科診所院長 楊為傑醫師指出，診間家長的問題可分為3大面向：

1.保護力足不足夠?

現代孩子上學年齡提早、接觸環境多元，家長擔心孩子容易身體不適，進而影響生活與學習。 若孩子健康狀況不好，家長必須熬夜和請假照顧，連帶影響工作效率和生活品質。

2.消化道機能好不好?

消化道健康直接影響營養吸收與排便順暢，也與維持整體健康息息相關，是許多家長高度關注的重點。

3.成長速度有跟上同齡孩子嗎?

雖然每個孩子因遺傳等因素成長曲線不同，但家長仍希望孩子能不落後同齡，為之後的發展打好基礎。

小兒科診所院長 楊為傑醫師。 圖／豐力富提供

營養補充需要「精準而適量」

楊醫師指出，想要加強孩子的保護力、順暢力與成長力，關鍵在於適當的營養。黃金成長期的孩子必須仰賴均衡飲食，才能攝取足夠營養。然而，隨著提早斷奶、與大人共餐及偏食情況普遍，許多孩子在關鍵階段難以建立良好體質，打下好基礎。建議可適度補充增加保護力的「乳鐵蛋白」、提升消化道機能的「益生菌+益菌生」，及孩子斷奶後就非常容易缺乏的「鈣質」，及幫助鈣吸收的「維生素D」，維持成長力。

至於要如何攝取這些營養？有些爸媽只要是別人推薦的保健品，就會讓孩子嘗試，但若未依實際需求補充，反而可能對身體造成負擔。也有爸媽希望從天然食物中獲取營養，但若遇到孩子挑食、食慾不佳，難以從日常飲食中穩定攝取成長必需的營養素，建議考慮適合孩子成長階段需要補充的關鍵營養出發，精準補充，事半功倍。

豐力富與大樹藥局針對爸媽三大育兒煩惱，推出「豐力富金護盾幼童營養粉」。 圖／豐力富提供

豐力富 x 大樹藥局「金護盾」一次補充三大需求

豐力富和大樹藥局聯手推出全新「豐力富金護盾幼童營養粉」，專為1歲以上幼童設計，一包涵蓋成長所需的關鍵營養:95%高純度乳鐵蛋白＋免疫球蛋白，提供保護力；專利Bbi得益氏菌＋Synergy 1益菌生， 幫助補好菌、養好菌，消化吸收好，排便就順暢；一包含200毫克的鈣質，且添加Synergy1 & 維生素D ，是鈣質補充好夥伴。身為二寶爸的楊醫師分享育兒經驗：「每天1~2包就可以給孩子滿滿的關鍵營養，口味部分也是孩子會喜歡的口感，無論單吃、或加在飲品中都很方便。」

楊醫師強調，只要孩子是健康的，家長其實可以不用過度焦慮，營養品適量補充即可，過多可能會造成反效果。還在喝配方奶的孩子，可以選擇想加強的營養面向來補充，而已經離奶的孩子，營養品補充就相對更重要。「選對營養品，精準補充，讓『神隊友』為孩子打好基礎，也讓爸媽在育兒路上更輕鬆。」

