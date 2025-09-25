快訊

道安講習不再限監理所站…平假日都能上 豐原監理站提醒別逾期

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
道安講習平假日都能上，未依規定接受道安講習，要罰錢、吊照和吊扣車牌。圖／豐原監理站提供
道安講習平假日都能上，未依規定接受道安講習，要罰錢、吊照和吊扣車牌。圖／豐原監理站提供

豐原監理站表示，自今年3月1日起，交通違規須參加道路交通安全講習的民眾，不再限於監理所站上課，可選擇至政府委託駕訓班、學校或訓練機構完成講習，課程時間與地點更為多元，民眾可透過道路交通安全講習系統線上預約，並依個人需求選平日、假日、日間或夜間時段上課。

道安講習委外辦理提供駕駛人更多彈性選擇，也能確保課程品質。受委託單位需通過嚴格審查，包括講師資格、課程內容、教學環境與設備等，確保學員能即時矯正違規行為並強化交通安全意識。根據新制，所有講習課程將比照現行自費講習收費，每小時200元，以最低3小時課程計算，學員須繳交600元，講習當日應攜帶身分證件及通知單報到。

豐原監理站站長朱豐誠提醒，民眾若未依規定接受道安講習，將處1800元罰鍰；經再次通知，逾期6個月仍未參加者，汽車駕駛人將被吊扣駕照6個月，其為汽車所有人則吊扣車牌6個月，民眾需依規定參加課程，共同提升道路交通安全。

