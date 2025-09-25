「台灣山毛櫸」金黃大景來了！ 太平山翠峰景觀道路實施車輛總量管制

又到了滿山遍野的「台灣山毛櫸」金黃森林美景，太平山國家森林遊樂區擁有全台最壯觀山毛櫸林區，因應賞景旺季車潮，林業署宜蘭分署今天宣布季節期間的每周六日，除了原有的太平山車輛動態管制，在「翠峰景觀道路」也會進行管制措施，車輛數上限200輛，維護景觀道路的交通順暢。

台灣山毛櫸又稱為台灣水青岡，是冰河時期孑遺的珍稀植物，受文資法公告保護。每年10月過後，台灣山毛櫸都會綠葉轉金黃，漂亮又具詩意，吸引大批遊客上山賞秋葉。

宜蘭分署今天公告2段式車輛「動態」管制措施，進入太平山國家森林遊樂區後，依序先進入「宜專一線，全長25公里」及「翠峰景觀道路，全長16.5公里」，為提升行車順暢、停車便利及遊憩品質，一直以來，不分平假日在車潮眾多時，會機動在入口售票站，宜專一線3 公里啟動車輛「動態」管制措施，讓遊樂區內總車輛上限維持1000輛。

此外，自10月25日起至11月23日期間的每周六日會在「翠峰景觀道路」入口，宜專一線25公里也進行車輛「動態」總量管制，讓進入翠峰景觀道路的車輛上限維持200輛。

台灣山毛櫸步道的起點位於「翠峰景觀道路」終點，該道路全長16.8公里，路寬僅5公尺，為鼓勵高乘載運輸，若啟動管制措施，只有9人座小客車、公務車輛及翠峰山莊住宿客、機車、腳踏車等，不在200輛管制範圍內。