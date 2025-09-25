快訊

南韓對美3500億投資添新變數 韓總理嗆1問題不解決免談

美股收跌 台股開盤下跌128點 台積電開低20元

消防員救災到深夜 光復鄉民宿老闆動容：他們一夜睡在車上

聽新聞
0:00 / 0:00

23年來首見！健保總額協商四部門一致通過 醫界點出三大關鍵因素

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
破天荒！衛福部健保會昨舉辦明年度健保總額成長率協商會議，最終結果醫院、西醫基層，中醫、牙醫四大部門一致達成共識，明年健保總額成長率將達5.5%，金額高達9883.1億元，逼近1兆元。本報資料照片
破天荒！衛福部健保會昨舉辦明年度健保總額成長率協商會議，最終結果醫院、西醫基層，中醫、牙醫四大部門一致達成共識，明年健保總額成長率將達5.5%，金額高達9883.1億元，逼近1兆元。本報資料照片

破天荒！衛福部健保會昨舉辦明年度健保總額成長率協商會議，最後結果四大部門，包括醫院、西醫基層，中醫門診、牙醫門診一同達成共識，明年成長率為衛福部送交行政院國發會審議的高推估5.5%，明年總額金額高達9883.1億元，逼近一兆元，且為2002年有協商制度以來，首次四大部門同時達成共識。

昨參與會議的社區醫院協會理事長朱益宏說，這一次總額協商會議四大部門全部都達成共識，可說是相當罕見，分析其中有三大關鍵。首先，今年健保會付費者代表相較往年的代表，對醫界較為友善，讓醫界提出的版本，沒有遭遇嚴重的意見分歧；其次，不論是哪一任衛福部長都希望協商能全體通過，昨天協商前包括醫界、付費者代表也都感受此氛圍；第三，今年社保司、健保署做足功課，提出的版本都是以總額成長率5.5%作為協商基礎，甚至與付費者代表也先協商，最後才能全體一致達成共識。

不同以往協商會議是醫院部門、西醫基層與付費者代表常意見不合，無法達成共識，最後是兩案併陳由衛福部長裁定，朱益宏指出，今年綜觀這三大關鍵，最終仍是醫界及付費者代表能對於協商時的分歧意見，雙方各退一步，包括西醫基層原先協商破局，最後也是做了一部分退讓達成協議。

「這次協商會議順利，將是未來轉變的一個契機。」朱益宏說，這次協商會議順利達成共識，相信日後在健保會議中，付費者與醫療服務提供者雙方可以就很多議題有更多協商的空間，且今年在9月就達成共識，不同於往年最後衛福部長裁定都需等到年底或隔年初，四大醫界部門可以針對明年的計畫提早開始準備，如醫界希望提高部分醫療支付標準等。

因此，醫院總額於昨上午達成協商後，下午就和健保署討論針對明年成長率所需達成的目標，互相討論，讓明年計畫執行更加順利。況且，健保點值長年偏低，醫務勞動沒有獲得合理的反應，造成新冠疫情後，醫護人力出走，政府也看到相關問題，並認為應該要趕快處理，因此，明年健保總額成長率為5.5%，總額將高達9883.1億元，逼近一兆元，表示政府有實際的行動，願意投資健康。

「雖然醫界困境無法立即解決，但政府願意投資至少是一個起頭。」朱益宏說，政府如此宣示，資源也能到位，再加上健保署善用這些資源，做合理的分配，並搭配醫院評鑑、衛生福利、長照等政策。相信可以逐步改善，另付費者代表也扮演很重要的角色，當民眾也認知到健保挹注健康的重要性，大家就能一起配合，或許3至5年後就能看到改變。

健保署 醫界 成長率

延伸閱讀

明年健保總額協商西醫基層拉鋸近4小時卡關 與會者曝最終讓步換共識

115年健保總額協商共識5.5% 醫盼補慢病防治資源

嘉縣番路鄉僅1家西醫診所與藥局 公私協力今挹注設備添量能

自費診所未聘藥師、藥師掛牌成常態 基層藥師憂病人安全籲強制聘用

相關新聞

「千萬特別獎」幸運兒是你嗎？7-8月期統一發票今開獎

114年7-8月期統一發票今（25）日電視直播開獎，將開出1組千萬特別獎獎號、1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。

北台高溫38度東半部零星雨 吳德榮：2颱風將侵襲越南北部

天氣型態恢復高溫炎熱、午後短暫雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（h...

獨／23年來首次！明年健保總額協商四部門全達共識 成長5.5%總額近兆

破天荒！衛福部健保會昨舉辦明年度健保總額成長率協商會議，最終結果醫院、西醫基層，中醫、牙醫四大部門及透析總額一致達成共識...

台彩累積逾6528億元盈餘 等於37座大巨蛋規模

台灣彩券公司今（24）日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，正式推出全新形象影片「善良一點一點」。影片以點陣逐...

明年健保總額協商西醫基層拉鋸近4小時卡關 與會者曝最終讓步換共識

破天荒！衛福部健保會昨舉辦明年度健保總額成長率協商會議，最後結果四大部門，包括醫院、西醫基層，中醫門診、牙醫門診一同達成...

不只傷肺！空污竟成「腦毒」 醫揭恐怖後果：失智提前報到

空氣污染除了與肺癌、慢性呼吸道疾病息息相關，最新研究更發現，PM2.5（懸浮微粒）還會加速大腦退化，讓失智症提前出現。重症醫師黃軒指出，空污不僅是「肺毒」，更是「腦毒」，長期暴露將增加阿茲海默症病理風險，並使病程惡化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。