23年來首見！健保總額協商四部門一致通過 醫界點出三大關鍵因素

破天荒！衛福部健保會昨舉辦明年度健保總額成長率協商會議，最後結果四大部門，包括醫院、西醫基層，中醫門診、牙醫門診一同達成共識，明年成長率為衛福部送交行政院國發會審議的高推估5.5%，明年總額金額高達9883.1億元，逼近一兆元，且為2002年有協商制度以來，首次四大部門同時達成共識。

昨參與會議的社區醫院協會理事長朱益宏說，這一次總額協商會議四大部門全部都達成共識，可說是相當罕見，分析其中有三大關鍵。首先，今年健保會付費者代表相較往年的代表，對醫界較為友善，讓醫界提出的版本，沒有遭遇嚴重的意見分歧；其次，不論是哪一任衛福部長都希望協商能全體通過，昨天協商前包括醫界、付費者代表也都感受此氛圍；第三，今年社保司、健保署做足功課，提出的版本都是以總額成長率5.5%作為協商基礎，甚至與付費者代表也先協商，最後才能全體一致達成共識。

不同以往協商會議是醫院部門、西醫基層與付費者代表常意見不合，無法達成共識，最後是兩案併陳由衛福部長裁定，朱益宏指出，今年綜觀這三大關鍵，最終仍是醫界及付費者代表能對於協商時的分歧意見，雙方各退一步，包括西醫基層原先協商破局，最後也是做了一部分退讓達成協議。

「這次協商會議順利，將是未來轉變的一個契機。」朱益宏說，這次協商會議順利達成共識，相信日後在健保會議中，付費者與醫療服務提供者雙方可以就很多議題有更多協商的空間，且今年在9月就達成共識，不同於往年最後衛福部長裁定都需等到年底或隔年初，四大醫界部門可以針對明年的計畫提早開始準備，如醫界希望提高部分醫療支付標準等。

因此，醫院總額於昨上午達成協商後，下午就和健保署討論針對明年成長率所需達成的目標，互相討論，讓明年計畫執行更加順利。況且，健保點值長年偏低，醫務勞動沒有獲得合理的反應，造成新冠疫情後，醫護人力出走，政府也看到相關問題，並認為應該要趕快處理，因此，明年健保總額成長率為5.5%，總額將高達9883.1億元，逼近一兆元，表示政府有實際的行動，願意投資健康。

「雖然醫界困境無法立即解決，但政府願意投資至少是一個起頭。」朱益宏說，政府如此宣示，資源也能到位，再加上健保署善用這些資源，做合理的分配，並搭配醫院評鑑、衛生福利、長照等政策。相信可以逐步改善，另付費者代表也扮演很重要的角色，當民眾也認知到健保挹注健康的重要性，大家就能一起配合，或許3至5年後就能看到改變。