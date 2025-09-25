聽新聞
《96分鐘》票房突破9600萬！正式宣布國際上映
以高鐵為題材的災難動作片《96分鐘》，自上映以來持續引發熱烈話題與觀影熱潮。憑藉緊湊的敘事節奏、逼真的場景還原與深刻的人性情感，不僅上映首週登上全台票房冠軍，更在第三週逆勢攀升，累積突破9,600萬。觀眾在社群上盛讚，《96分鐘》是「最佳約會電影」、「情侶看了不會分手」，甚至有家庭觀眾表示「帶家人去看哭爆」，足見電影不僅帶來視覺震撼，也深深觸動觀眾情感。
隨著電影好評持續發酵，電影方正式宣布海外上映計劃，將於9月25日登陸新加坡、10月2日馬來西亞、10月30日香港，並於12月底在越南盛大上映。監製鄒介中與導演洪子烜特別感謝觀眾一路以來的支持，表示觀眾的回饋是電影生命力最重要的來源，期待透過海外上映，讓全世界看見台灣電影的創意能量與獨特魅力，將《96分鐘》的震撼與感動帶給更多觀眾。
此外，由黃奇斌作詞作曲並演唱的電影主題曲〈若無你我欲去佗位〉，自兩個月前發布以來，累積點閱已逼近千萬，如今推出電影片花版更迅速在社群平台掀起熱烈討論，許多觀眾留言直呼：「一聽到片尾這首歌出來就爆哭」、「歌聲一響就回到電影裡的生死瞬間」，甚至有人因歌曲的感染力而多次進戲院重刷。電影片花版上線短短兩天便累積近百萬觀看，成為今年台灣電影少見的話題級原創歌曲，也進一步推動《96分鐘》的觀影熱潮持續延燒。
台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，聯合數位文創共同出品，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造，林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠領銜主演，現正全台熱映中！更多電影《96分鐘》相關資訊請洽 官方FB、 官方IG。
