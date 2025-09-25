快訊

長壽秘密揭曉！研究曝117歲人瑞生活、飲食 每天吃「1物」3次是關鍵

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

檢拿出關鍵「黃色便利貼」 柯文哲再動怒：政風處對我政治偵防

聽新聞
0:00 / 0:00

《96分鐘》票房突破9600萬！正式宣布國際上映

聯合新聞網／ 聯合數位文創
林柏宏為《96分鐘》勤跑宣傳，電影衝出9600萬票房佳績。圖／華影國際提供
林柏宏為《96分鐘》勤跑宣傳，電影衝出9600萬票房佳績。圖／華影國際提供

以高鐵為題材的災難動作片《96分鐘》，自上映以來持續引發熱烈話題與觀影熱潮。憑藉緊湊的敘事節奏、逼真的場景還原與深刻的人性情感，不僅上映首週登上全台票房冠軍，更在第三週逆勢攀升，累積突破9,600萬。觀眾在社群上盛讚，《96分鐘》是「最佳約會電影」、「情侶看了不會分手」，甚至有家庭觀眾表示「帶家人去看哭爆」，足見電影不僅帶來視覺震撼，也深深觸動觀眾情感。

隨著電影好評持續發酵，電影方正式宣布海外上映計劃，將於9月25日登陸新加坡、10月2日馬來西亞、10月30日香港，並於12月底在越南盛大上映。監製鄒介中與導演洪子烜特別感謝觀眾一路以來的支持，表示觀眾的回饋是電影生命力最重要的來源，期待透過海外上映，讓全世界看見台灣電影的創意能量與獨特魅力，將《96分鐘》的震撼與感動帶給更多觀眾。

黃奇斌因參演《96分鐘》深受觸動，創作出主題曲〈若無你我欲去佗位〉。圖／華影國際提供
黃奇斌因參演《96分鐘》深受觸動，創作出主題曲〈若無你我欲去佗位〉。圖／華影國際提供

此外，由黃奇斌作詞作曲並演唱的電影主題曲〈若無你我欲去佗位〉，自兩個月前發布以來，累積點閱已逼近千萬，如今推出電影片花版更迅速在社群平台掀起熱烈討論，許多觀眾留言直呼：「一聽到片尾這首歌出來就爆哭」、「歌聲一響就回到電影裡的生死瞬間」，甚至有人因歌曲的感染力而多次進戲院重刷。電影片花版上線短短兩天便累積近百萬觀看，成為今年台灣電影少見的話題級原創歌曲，也進一步推動《96分鐘》的觀影熱潮持續延燒。

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，聯合數位文創共同出品，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造，林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠領銜主演，現正全台熱映中！更多電影《96分鐘》相關資訊請洽 官方FB 官方IG

電影 觀眾 馬來西亞

延伸閱讀

劉冠廷遇「天敵」楊銘威笑場失控　放話製作人：換掉他

王柏傑、謝欣穎舊怨被挖　方志友再提大悲咒：放下放下

《96分鐘》十天破5700萬！林柏宏化身暖男替觀眾拭淚

謝欣穎優雅酸「妄語」　王柏傑認分手但「扯他潑酒不能忍」

相關新聞

花36元買飲料中千萬！7-ELEVEN 7～8月統一發票共開出4張千萬特別獎

財政部最新一期2025年7～8月統一發票開獎活動，7-ELEVEN開出4張千萬特別獎、3張2百萬特獎、4張雲端發票專屬獎...

桃園出現首例本土登革熱50歲男確診 疾管署：感染源待釐清

衛福部疾管署今公布，桃園市出現首例本土登革熱確診個案，該個案為一名50歲男子，近期無國外旅遊史，9月15日出現發燒，16...

預防或改善肌少症 部立苗栗醫院教4招簡易手腿運動

「最近走路越來越慢，連提菜籃都很吃力，是不是年紀大了就會這樣？」醫院門診常見長輩提出類似的疑問。衛福部苗栗醫院復健科物理...

台彩累積逾6528億元盈餘 等於37座大巨蛋規模

台灣彩券公司今（24）日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，正式推出全新形象影片「善良一點一點」。影片以點陣逐...

33歲女重症肌無力僅開「3公分切口」 免開胸切骨、3天出院

一名受重症肌無力困擾的33歲女性，因為單邊眼皮下垂嚴重而被確診，需切除胸腺，緩解病情。但一聽到要「鋸開胸骨」就害怕，最後...

彩券行傳奇！埔里「鑫來旺」締造全台唯一「四彩大滿貫」紀錄

台灣彩券今日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，會中邀請三位經銷商現身說法。董事長黃志宜也分享經銷商選點秘訣，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。