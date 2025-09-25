快訊

「千萬特別獎」幸運兒是你嗎？7-8月期統一發票今開獎

聯合新聞網／ 綜合報導
7-8月期統一發票今開獎。 圖／AI生成
7-8月期統一發票今開獎。 圖／AI生成

114年7-8月期統一發票今（25）日電視直播開獎，將開出1組千萬特別獎獎號、1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

財政部賦稅署7月1日宣布，今年5-12月期每期雲端發票專屬獎500元獎，將增開70萬組，也就是每期雲端發票專屬獎開獎總組數將由256萬6,030組增加至326萬6,030組，鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，以享有更多中獎的小確幸。

今年7-8月期統一發票特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎315萬組。領獎期間為114年10月6日至115年1月5日。

賦稅署提醒，民眾消費時索取雲端發票，並利用財政部電子發票整合服務平台或財政部統一發票兌獎APP進行各式載具歸戶至手機條碼及設定領獎帳戶，除可避免中獎獎金漏接，亦可讓民眾從消費索取發票到發票儲存、捐贈及兌領獎全程無紙化，響應節能減碳，還可享有雲端發票專屬獎中獎機會，一舉數得！

財政部賦稅署官員23日表示，5-6月期統一發票還有11張高額獎項發票未兌領，包括4張1000萬元獎項、3張200萬元獎項、以及4張100萬元獎項，提醒民眾記得在11月5日的期限前兌獎，以免與財神爺擦身而過。

統一發票 雲端發票 特別獎 載具 電子發票

「千萬特別獎」幸運兒是你嗎？7-8月期統一發票今開獎

114年7-8月期統一發票今（25）日電視直播開獎，將開出1組千萬特別獎獎號、1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。

北台高溫38度東半部零星雨 吳德榮：2颱風將侵襲越南北部

天氣型態恢復高溫炎熱、午後短暫雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（h...

獨／23年來首次！明年健保總額協商四部門全達共識 成長5.5%總額近兆

破天荒！衛福部健保會昨舉辦明年度健保總額成長率協商會議，最終結果醫院、西醫基層，中醫、牙醫四大部門及透析總額一致達成共識...

台彩累積逾6528億元盈餘 等於37座大巨蛋規模

台灣彩券公司今（24）日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，正式推出全新形象影片「善良一點一點」。影片以點陣逐...

明年健保總額協商西醫基層拉鋸近4小時卡關 與會者曝最終讓步換共識

破天荒！衛福部健保會昨舉辦明年度健保總額成長率協商會議，最後結果四大部門，包括醫院、西醫基層，中醫門診、牙醫門診一同達成...

不只傷肺！空污竟成「腦毒」 醫揭恐怖後果：失智提前報到

空氣污染除了與肺癌、慢性呼吸道疾病息息相關，最新研究更發現，PM2.5（懸浮微粒）還會加速大腦退化，讓失智症提前出現。重症醫師黃軒指出，空污不僅是「肺毒」，更是「腦毒」，長期暴露將增加阿茲海默症病理風險，並使病程惡化。

