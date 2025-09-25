北方有鋒面系統及冷空氣！賈新興揭教師節連假天氣

目前西北太平洋有3個颱風，包括樺加沙、浣熊及博羅依，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，3個颱風對台灣都沒有影響。長江流域已有鋒面系統發展，在鋒面系統後面就是冷空氣，但目前冷空氣在較北邊，對台灣暫無影響。

未來10天天氣，賈新興指出，最近太平洋高壓偏強，台灣為高溫炎熱、午後有零星短暫雨天氣，午後降雨以山區附近為主。周六（27日）起三天是教師節連假，因太平高壓較強，天氣穩定，午後雷雨不多，以山區附近為主，天氣大致不錯。

賈新興說，26日花東仍有短暫陣雨。27日清晨鵝鑾鼻一帶有短暫陣雨。28日清晨鵝鑾鼻一帶有短暫陣雨，午後竹苗以南山區及台南以南有零星短暫雨。29日午後嘉義以南及各地山區有零星短暫雨。30日午後山區有零星短暫陣雨。

賈新興指出，10月1日至4日午後山區有零星短暫雨。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。