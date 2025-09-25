聽新聞
0:00 / 0:00
北方有鋒面系統及冷空氣！賈新興揭教師節連假天氣
目前西北太平洋有3個颱風，包括樺加沙、浣熊及博羅依，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，3個颱風對台灣都沒有影響。長江流域已有鋒面系統發展，在鋒面系統後面就是冷空氣，但目前冷空氣在較北邊，對台灣暫無影響。
未來10天天氣，賈新興指出，最近太平洋高壓偏強，台灣為高溫炎熱、午後有零星短暫雨天氣，午後降雨以山區附近為主。周六（27日）起三天是教師節連假，因太平高壓較強，天氣穩定，午後雷雨不多，以山區附近為主，天氣大致不錯。
賈新興說，26日花東仍有短暫陣雨。27日清晨鵝鑾鼻一帶有短暫陣雨。28日清晨鵝鑾鼻一帶有短暫陣雨，午後竹苗以南山區及台南以南有零星短暫雨。29日午後嘉義以南及各地山區有零星短暫雨。30日午後山區有零星短暫陣雨。
賈新興指出，10月1日至4日午後山區有零星短暫雨。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言