北台高溫38度東半部零星雨 吳德榮：2颱風將侵襲越南北部

天氣型態恢復高溫炎熱、午後短暫雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至周六太平洋高壓向西伸展，各地晴朗炎熱，要防曬、防中暑；東半部及午後山區偶有零星短暫降雨機率。

今日北台最高溫升至38度左右。各地區氣溫為：北部23至38度、中部23至36度、南部22至35度及東部22至35度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，太平洋高壓影響，下周日至周三(28至10月1日)各地持續晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

有關3颱風動態，吳德榮說，最新(25日2時)氣象署路徑潛勢預測圖顯示，樺加沙已減弱為輕度颱風，將持續偏西，經廣西、進入越南北部，繼續減弱。輕颱浣熊距台灣遙遠，無威脅。

至於輕颱博羅依預估路徑，氣象署與最新(24日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬類似，通過菲律賓、經海南島南側，侵襲越南北部，對台無影響。