明年健保總額協商西醫基層拉鋸近4小時卡關 與會者曝最終讓步換共識

破天荒！衛福部健保會昨舉辦明年度健保總額成長率協商會議，最後結果四大部門，包括醫院、西醫基層，中醫門診、牙醫門診一同達成共識，明年成長率為衛福部送交行政院國發會審議的高推估5.5%，明年總額金額高達9883.1億元，逼近1兆元。

但昨天於明年健保總額協商時，西醫基層協商一度卡關，眼看就要破局。醫師公會全聯會常務監事王宏育今天凌晨於臉書發文表示，其實在西醫基層總額協商前，開了許多會議，一心一意要完成健康台灣888的目標，並縮減不健康的平均餘命，要減少癌症的死亡率三分之一。

因此，首先希望爭取擴大使用降膽固醇的「斯他汀(Statins)」類藥品，讓民眾不會中風，不會心肌梗塞，不會殘廢，可以增加平均餘命，縮減不健康的餘命。此外，也希望擴大使用口服降血糖藥物SGLT2i，這樣可以延緩慢性腎臟病（CKD）的病人洗腎，如果一年一個病人的費用是1萬元，三年費用是3萬元，那可以延緩三年洗腎，節省三年的洗腎費用200萬元。

另，國健署明年要編列45歲以上國民胃癌幽門螺旋桿菌抗原的篩檢費用，目前30%的國民是陽性，我們投以治療的藥物，陽性者就不會變成胃潰瘍，就不會變成胃癌，需要的費用是3.65億。代謝症候群防治計畫的是最有效率的預防勝於治療，讓病人不要從亞健康變成三高，變成中風、心肌梗塞、殘廢，衍生的費用健保署算出來是8.87億。

王宏育說，但沒想到，西醫基層協商從昨天中午1點15分開始，表訂3點20分結束，竟然協商到快要5點，還是沒有辦法協商成功，健保會委員希望費用主要編在假日加成10億元，編在六歲以下兒童醫療費用點值每點保證1元需6.9億元。沒有想到，主談的健保會委員好像都沒有聽過賴清德總統「健康台灣888」的理想，我們一再一再地解釋，堅持到了5點，還是協商破裂，兩案併陳衛福部長裁決。

後來中醫總額、牙醫總額都很順利的協商成功，王宏育想到，新任衛福部長石崇良和新任健保署長陳亮妤非常睿智，一定希望5個總額都協商成功「全壘打」。最辛苦的是醫師公會全聯會新任理事長陳相國，又一一徵詢所有協商代表意見，再稍微的退讓。陳相國晚上又風塵僕僕的趕回衛福部三樓，和健保會委員做最後的協商，終於協商成功。

「真是非常、非常漫長而艱苦的協商，我們當然會有點遺憾。」王宏育說，胃癌根除治療費用12億元，我們拿到3億元；減少中風、心肌梗塞、殘廢的降膽固醇Statin費用，原估算15億元，拿到7億元。延緩慢性腎病變病人洗腎費用，預估5至7億元，最後拿到3.53億元。代謝症候群防治計畫衍生費用8.87億元，我們拿到了0元。

賴清德總統「健康台灣888」最重要的計畫，沒有錢的話，我們要認真做嗎？王宏育說，誠摯地拜託部長石崇良，是不是可以拜託國健署的編列收案、追蹤、年度評估等管理費用，能不能一併也把明年的衍生費用一起編列進去，讓大家放心地做，讓大家努力達成賴清德總統健康台灣888的目標。國家的醫療資源有限，西醫基層的理想無限、無窮。除了恭賀「5個總額」全壘打之外，更要謝謝所有西醫基層總額成長率協商的團隊成員。