獨／23年來首次！明年健保總額協商四部門全達共識 成長5.5%總額近兆

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
破天荒！衛福部健保會昨舉辦明年度健保總額成長率協商會議，最終結果醫院、西醫基層，中醫、牙醫四大部門一致達成共識，明年健保總額成長率將達5.5%，金額高達9883.1億元，逼近1兆元。本報資料照片

破天荒！衛福部健保會昨舉辦明年度健保總額成長率協商會議，最終結果醫院、西醫基層，中醫、牙醫四大部門及透析總額一致達成共識，明年健保總額成長率，就是由衛福部送交行政院國發會審議的高推估5.5%通過，明年總額將高達9883.1億元，逼近1兆元。此次四大部門同時達成共識、完成協商，為2002年有協商制度以來的首次，不同以往為醫院部門、西醫基層與付費者代表意見不合，無法達成共識，最後為兩案併陳由衛福部長核定，今年可說是破天荒，更是一個非常大的轉捩點。

參與協商會議的藥師公會全聯會理事長黃金舜說，昨天會議上午9點30分開始，首先針對醫院部門開始協商，醫院部門在報告時，一再強調醫院經營困難，加上護理人力流失、急診壅塞等，十分需要健保經費挹注，付費者代表也看到今年醫療環境的困境，因此被醫院部門打動，不再堅持，很快的達成共識，隨後的透析總額也順利通過。

黃金舜說，接下來的西醫基層總額則討論很久，最後沒有達成共識、協商破裂，相關代表也離開會場，許多委員想說，這與往年經驗差不多，過去常是醫院部門、西醫基層與付費者代表無法達成共識，只是今年醫院部門率先達成共識。隨後中醫總額也達成共識，就在討論牙醫總額時，健保會接到西醫基層願意重新協商的訊息。

就在牙醫及長照、新藥新科技等總額完成協商，以及藥品若因關稅影響漲價時應如何撥補等都達成共識後，約晚上8點，開始進行西醫基層總額協商。黃金舜說，會議一直討論到晚上10點左右，共約12個半小時，西醫基層也最終也達成共識，明年健保總額成長率就是5.5%，這是他擔任健保會委員6年來，第一次全部協商成功，可說是「破天荒」。據統計，此更是2002年協商制度以來，首次四大部門同時完成協商。

黃金舜說，昨在協商時，討論較多的還有罕病藥物的經費，相關團體憂心病人用藥權益受影響，希望能多編列，最後健保署承諾，罕藥藥費有一部分由公務預算支出，才讓相關團體安心。其實，此屆健保委員十分給新任衛福部長石崇良面子，特別是在花蓮光復鄉於颱風後發生嚴重災情，大家忙於救災的時刻，讓石崇良不用為明年健保總額憂心，且健保署對今年大家提出的需求，可說是全部同意，才讓過程如此順利。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，2002年健保總額協商制度以來，醫院、西醫基層與付費者代表對健保總額的立場差距很大，可說是「南轅北轍」，主因是醫院關注醫療人力成本、醫療需求上升，希望有較高的總額成長率，但付費者代表希望控制保費及財務負擔，希望成長率不要增加太多，因此，無法達成共識，最後多為兩案併陳送衛福部部長裁定。

近二、三年來，醫界、付費者代表卻看見醫療環境的改變。洪子仁說，如醫護人員流失、新藥納健保速度變慢、自費醫療比率增加、國人健康指標與國外差距頗大等，大家共識「醫療支出是投資，不是成本」，站在投資國人健康的立場上達成共識，而非僅是成本控制思維，這應給予今年醫界、付費者代表等與會人員高度肯定，這是「非常大的轉捩點」。

