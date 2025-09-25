115年健保總額協商共識5.5% 醫盼補慢病防治資源

115年健保總額協商，醫界與付費者代表罕見取得共識，成長率5.5%；西醫基層指出，代謝症候群防治計畫是「健康台灣」重要拼圖，協商未獲青睞，盼國健署編列公務預算補足資源。

健保總額是匡列預算金額，健保會每年9月例行舉行下個年度總額協商會議，討論醫院、西醫基層、中醫、牙醫及門診透析總額，過去多年以來，付費者與醫界代表方案成長率常難獲共識，總是「兩案併陳」送衛福部核定。

115年健保總額協商會議24日舉行，高雄縣醫師公會理事長、在診所執業的王宏育今天凌晨接受中央社記者採訪表示，從上午9時半開始會議，陸續討論醫院、透析、西醫基層、中醫與牙醫總額，醫院、透析等都順利協商成功，但西醫基層卻一度沒有辦法協商成功。

王宏育分享，待醫總額、牙醫總額都很順利的協商成功，時間已經是晚間8時50分，西醫基層總額再協商，經醫師公會全聯會新任理事長陳相國徵詢所有協商代表的意見，再稍微退讓幾億元預算後，和健保會委員做最後的協商，開會至晚上9時半左右，終於協商成功。

115年醫院、透析、西醫基層、中醫與牙醫總額全數取得共識，高推估5.5%，明年總額將達約新台幣9883.1億元，是自2002年首次全數達成共識。王宏育直呼一次拍板實屬難得，相信付費者及醫界代表都看到衛福部長石崇良與健保署長陳亮妤誠意，雙方才願意「相忍為國」。

面對這次西醫基層總額協商讓步，王宏育提到，當然會有點遺憾，基層診所是預防慢性疾病重要防線，包含胃癌根除、延緩慢性腎病變病人洗腎及預防三高惡化為中風、心肌梗塞，代謝症候群防治計畫是賴清德總統「健康台灣」最重要的一塊拼圖，在總額協商卻沒有獲得青睞。

王宏育表示，西醫基層規劃胃癌根除的治療費用12億，這次拿到了3億；減少中風、心肌梗塞等費用估算15億，拿到7億；延緩慢性腎病變病人洗腎的費用預估5至7億，只拿到了3.53億；代謝症候群防治計畫衍生的費用8.87億，這次總額協商結果卻是0元。

王宏育呼籲國健署編列收案、追蹤、年度評估等管理費用，一併也把明年的衍生費用一起編列進去，讓西醫基層放心地做，讓大家努力達成賴清德總統健康台灣888的目標；另外，發現主談健保會委員對「健康台灣」並不熟悉，建議未來開放參與健康台灣推動委員會，理解推動方向。