全真瑜珈遲付薪暫停6店 影響北北桃數千會員

全真瑜珈健身連鎖店突然宣布敦南等6分館暫停營業。北市消保官陸續接獲128件申訴，昨會同體育局前往仍在營運的小巨蛋館了解，據業者表示，分店暫停營業是因勞資爭議，因遲付薪資員工導致罷工所致。

北市勞動局證實，全真瑜珈有未給付工資情事，已於6月2日勞檢，發現違反勞基法遲付薪資，今年7月31日罰處2萬元；近期又於9月15日、16日及23日接獲勞工申訴，將再勞檢，如屬實將再罰2至100萬元罰鍰。

勞動局表示，本案去年7月起陸續有勞資爭議調解。全真瑜珈暫停營運的6分館，分別是北市古亭、敦南、天母館，及新北中和、汐止、桃園桃園館，預估影響至少數千會員權益，法務局預計周五再請業者說明。