聽新聞
0:00 / 0:00

全真瑜珈遲付薪暫停6店 影響北北桃數千會員

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導
全真瑜珈突關6分店，北市法務局消保官昨天與體育局前往仍在營運的小巨蛋館了解狀況。圖／北市法務局提供
全真瑜珈突關6分店，北市法務局消保官昨天與體育局前往仍在營運的小巨蛋館了解狀況。圖／北市法務局提供

全真瑜珈健身連鎖店突然宣布敦南等6分館暫停營業。北市消保官陸續接獲128件申訴，昨會同體育局前往仍在營運的小巨蛋館了解，據業者表示，分店暫停營業是因勞資爭議，因遲付薪資員工導致罷工所致。

北市勞動局證實，全真瑜珈有未給付工資情事，已於6月2日勞檢，發現違反勞基法遲付薪資，今年7月31日罰處2萬元；近期又於9月15日、16日及23日接獲勞工申訴，將再勞檢，如屬實將再罰2至100萬元罰鍰。

勞動局表示，本案去年7月起陸續有勞資爭議調解。全真瑜珈暫停營運的6分館，分別是北市古亭、敦南、天母館，及新北中和、汐止、桃園桃園館，預估影響至少數千會員權益，法務局預計周五再請業者說明。

延伸閱讀

全真瑜伽突關6分店 北市勞動局7月勞檢已罰2萬

全真瑜珈健身員工申訴遲付薪資 北市將勞動檢查

全真瑜珈健身6分館暫停營業 新北桃園啟動調查

北市動保處接獲通報 信義區地下停車場竟出現「山羌」

相關新聞

台彩累積逾6528億元盈餘 等於37座大巨蛋規模

台灣彩券公司今（24）日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，正式推出全新形象影片「善良一點一點」。影片以點陣逐...

不只傷肺！空污竟成「腦毒」 醫揭恐怖後果：失智提前報到

空氣污染除了與肺癌、慢性呼吸道疾病息息相關，最新研究更發現，PM2.5（懸浮微粒）還會加速大腦退化，讓失智症提前出現。重症醫師黃軒指出，空污不僅是「肺毒」，更是「腦毒」，長期暴露將增加阿茲海默症病理風險，並使病程惡化。

33歲女重症肌無力僅開「3公分切口」 免開胸切骨、3天出院

一名受重症肌無力困擾的33歲女性，因為單邊眼皮下垂嚴重而被確診，需切除胸腺，緩解病情。但一聽到要「鋸開胸骨」就害怕，最後...

彩券行傳奇！埔里「鑫來旺」締造全台唯一「四彩大滿貫」紀錄

台灣彩券今日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，會中邀請三位經銷商現身說法。董事長黃志宜也分享經銷商選點秘訣，...

「送藥入口、吞下再走」結核病關懷員送藥20年 發生率降幅達63%

台灣自2006年起投入「結核病及漢生病直接觀察治療都治執行計畫」，目前全國約有600多位都治關懷員每日執行都治關懷服藥任...

台中南投辦國慶晚會焰火 盧秀燕許淑華韓國瑜為花蓮發聲：天佑台灣

114年國慶晚會10月9日在台中，10月10日國慶焰火在南投，台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華與立法院長韓國瑜今天共同見證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。