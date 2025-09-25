乘客亂丟菸蒂罰車主 運將難自證

為遏止車輛亂丟菸蒂等垃圾汙染環境，環境部擬於廢棄物清理法新增第五十條第二項，將車輛所有人列為處罰對象，但若車主於裁處前提出實際行為人的證明文件，即處罰實際行為人。不過計程車業者直言，有些證據難以提供，無法接受計程車駕駛須承擔所有被開罰的壓力。

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾表示，環境部為遏止亂丟菸蒂等汙染環境的行為進行修法，當然願意配合，但前提是要清楚告知駕駛如何自證。

李威爾指出，罰單通常都是一周才會寄到，但行車記錄器無法保留這麼長的時間，且就算要自證，環境部或交通部也要說清楚，要提供什麼資料才能自證。台北市計程車客運商業同業公會理事長歐保欣說，乘客亂丟菸蒂與垃圾，計程車司機其實也是受害者，一來乘客點菸丟垃圾很難制止，裝設車內監視系統又會衍生隱私的問題，直接處罰駕駛，讓人覺得很不公平。

交通部則說，尊重環境部為環境維護的規畫，但建議環境部妥適與相關公協會說明，並釐清後續駕駛人轉歸責的舉證方式及要件等實務作法。

環境部說，現行菸害防制法已規範計程車等場合不得吸菸，相信乘客會吸菸的狀況不是很多，下階段研商會議將邀集相關業者、機關及團體討論。