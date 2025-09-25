聽新聞
0:00 / 0:00

乘客亂丟菸蒂罰車主 運將難自證

聯合報／ 記者李柏澔胡瑞玲／台北報導

為遏止車輛亂丟菸蒂等垃圾汙染環境，環境部擬於廢棄物清理法新增第五十條第二項，將車輛所有人列為處罰對象，但若車主於裁處前提出實際行為人的證明文件，即處罰實際行為人。不過計程車業者直言，有些證據難以提供，無法接受計程車駕駛須承擔所有被開罰的壓力。

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾表示，環境部為遏止亂丟菸蒂等汙染環境的行為進行修法，當然願意配合，但前提是要清楚告知駕駛如何自證。

李威爾指出，罰單通常都是一周才會寄到，但行車記錄器無法保留這麼長的時間，且就算要自證，環境部或交通部也要說清楚，要提供什麼資料才能自證。台北市計程車客運商業同業公會理事長歐保欣說，乘客亂丟菸蒂與垃圾，計程車司機其實也是受害者，一來乘客點菸丟垃圾很難制止，裝設車內監視系統又會衍生隱私的問題，直接處罰駕駛，讓人覺得很不公平。

交通部則說，尊重環境部為環境維護的規畫，但建議環境部妥適與相關公協會說明，並釐清後續駕駛人轉歸責的舉證方式及要件等實務作法。

環境部說，現行菸害防制法已規範計程車等場合不得吸菸，相信乘客會吸菸的狀況不是很多，下階段研商會議將邀集相關業者、機關及團體討論。

抽菸 乘客 環境部 運將

延伸閱讀

「加味加熱菸」將販售 董氏急做校園宣導

立委要求恢復軍人搭大眾運輸優惠 交通部：非敬軍單一選項

人力不足！日本放寬「特定技能」簽證　引進外籍計程車司機救缺工潮

獨／離譜行車糾紛！ 台南騎士「蛋襲」計程車 司機怒提告求償

相關新聞

台彩累積逾6528億元盈餘 等於37座大巨蛋規模

台灣彩券公司今（24）日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，正式推出全新形象影片「善良一點一點」。影片以點陣逐...

不只傷肺！空污竟成「腦毒」 醫揭恐怖後果：失智提前報到

空氣污染除了與肺癌、慢性呼吸道疾病息息相關，最新研究更發現，PM2.5（懸浮微粒）還會加速大腦退化，讓失智症提前出現。重症醫師黃軒指出，空污不僅是「肺毒」，更是「腦毒」，長期暴露將增加阿茲海默症病理風險，並使病程惡化。

33歲女重症肌無力僅開「3公分切口」 免開胸切骨、3天出院

一名受重症肌無力困擾的33歲女性，因為單邊眼皮下垂嚴重而被確診，需切除胸腺，緩解病情。但一聽到要「鋸開胸骨」就害怕，最後...

彩券行傳奇！埔里「鑫來旺」締造全台唯一「四彩大滿貫」紀錄

台灣彩券今日舉辦「2025年公益彩券形象影片上映記者會」，會中邀請三位經銷商現身說法。董事長黃志宜也分享經銷商選點秘訣，...

「送藥入口、吞下再走」結核病關懷員送藥20年 發生率降幅達63%

台灣自2006年起投入「結核病及漢生病直接觀察治療都治執行計畫」，目前全國約有600多位都治關懷員每日執行都治關懷服藥任...

台中南投辦國慶晚會焰火 盧秀燕許淑華韓國瑜為花蓮發聲：天佑台灣

114年國慶晚會10月9日在台中，10月10日國慶焰火在南投，台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華與立法院長韓國瑜今天共同見證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。