環團籲菸蒂納回收物 課徵回收費

聯合報／ 記者李柏澔葉冠妤／台北報導

菸蒂屬於一般廢棄物，環保團體建議，應將菸蒂納入公告回收物，並課徵回收清除處理費，形成完整制度，才是長遠解方，也可比照日本設吸菸區，或參考紐西蘭，逐年提高禁菸年齡限制。環境部環境管理署說，上述作法尚在審慎評估研議中。

RETHINK創辦人黃之揚表示，要解決菸蒂亂丟問題，不能只靠撿菸蒂和提高稽查，民眾自備菸盒的習慣又難養成，建議除了設吸菸區集中管理菸蒂。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，長期而言，應透過廢棄物清理法公告，正式將菸蒂納入應回收項目，並課徵回收清除處理費，才能形成完整制度。此外，國際上也有更積極的作法，例如紐西蘭逐年提高禁菸年齡限制，讓新世代遠離菸害，從源頭管理才是減少菸蒂汙染的關鍵。

謝和霖說，也應借鏡容器回收制度，從銷售端著手，要求菸品販售時加收菸蒂回收費，並設計退費機制，例如以重量計算退回金額，抽菸者必須將菸蒂回收才能取回押金。

好玩事業有限公司總經理、「濾計畫」負責人黃若綺說，希望環境部將濾嘴能列為公告應回收項目，由政府明確規範該如何收集、回收。

環團 廢棄物 抽菸 日本 紐西蘭

