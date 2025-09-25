菸蒂不落地破功 亂丟開罰增加

菸蒂對生態威脅不亞於塑膠垃圾，環境部長彭啓明去年上任即宣告要推「全國菸蒂不落地」，然而該政策上路年餘，但許多水溝蓋仍擺脫不了菸灰缸命運，菸蒂去年更擠進海廢前三名，不減反增。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，菸蒂不落地政策不該停留在末端的檢舉與取締。

市售菸品高達百分之九十九使用濾嘴捲菸，濾嘴中約有一點二萬根醋酸纖維，在環境裡需要十年以上的時間才能分解。殘留的菸草含有四千種以上化學物質，如尼古丁、砷、鉛等，釋放出的化學混合物含有毒和致癌物質，除了對人體健康有害，溶出進入土壤、水域、海洋，對環境都是嚴重危害。

彭啓明去年六月攜手文化部長李遠，宣示推動全國菸蒂不落地方案，環境部還訂定設置菸蒂盒推動指引，去年七月至今年六月，全國就設置了一萬一五九三處熄菸桶。

不過根據環境部統計，去年全國民眾亂丟菸蒂稽查案件為三萬三九六七件，一至四月為一萬一七八三件；今年同期全國民眾亂丟菸蒂稽查案件為一萬二七三四件，推估今年度稽查案件可達三萬八二○二件，比去年多四千多件。

不僅亂丟菸蒂稽查案件逐年增加，記者於多個熄菸桶點位直擊，發現地板、水溝蓋仍是吸菸者最大菸灰缸，甚至熄菸桶就在前方，癮君子多走幾步都不願意。據國際淨灘行動（ICC）調查，去年國內海廢排名，菸蒂由第四名上升為第三名，顯見「菸蒂不落地」政策未發揮預期成果。

林清麗指出，菸蒂不落地政策不應只停留在末端的檢舉與取締，需結合環境與衛生跨部會合作。以澳洲為例，過去廿年，幾乎年年調漲菸稅，目前一包香菸價格約台幣一五○○元；相較之下，台灣香菸每包平均約一一○元，認為應調高至三○○元，才能有效迫使老菸槍戒菸或減少菸量，並防止年輕人因價格低廉而開始吸菸。

環境部環境管理署長顏旭明表示，去年至今，各地環保單位辦理了三四五場撿菸蒂相關活動，數量超過四一○○公斤，約為二四二二萬根菸蒂，但和每年流落環境的九十億根菸蒂相比實在杯水車薪。

許多菸蒂從排水溝經下水道流到沙灘和海洋，他坦言，撿菸蒂只是治標，民眾隨手丟菸蒂的習慣沒改變，菸蒂要做到真正不落地，還有很大的進步空間。