RSV優化監測、接種疫苗資訊 供政策參考

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導

由於呼吸道細胞融合病毒（ＲＳＶ）可能對脆弱族群帶來急重症、群聚感染風險，後續經濟損失難以估算，而ＲＳＶ疫苗須自費，專家建議，政府應投入更多資源於ＲＳＶ防治策略。

對此，衛福部疾管署表示，監測資料顯示，ＲＳＶ病毒檢出比率，比其他呼吸道病毒低，且ＲＳＶ疫苗對於成人感染預防成效的相關資訊有限，期望透過進一步研究進行成本效益分析，作為未來政策規畫參考。

目前國內尚未有ＲＳＶ疫苗、單株抗體相關之成本效益研究，事實上，疾管署已提案「懷孕婦女接種ＲＳＶ疫苗及兩歲以下幼兒接種單株抗體之成本效益評估」主題，也即將參與財團法人醫藥品查驗中心一一五年「衛生福利政策效益評估研究案」選題，疾管署表示，期待未來依疾病負擔、國內流病趨勢、疫苗接種成本效益等進行追蹤，並適時提案「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組」（ＡＣＩＰ）會議討論。

對於病毒監測與預防接種資訊系統優化方面，疾管署指出，自一一○年度起，已全面推動「預防接種作業合約院所」、「醫療院所資訊系統」與「全國性預防接種資訊管理系統」進行疫苗相關資訊自動交換、資料核對與修正，截至目前累計已有約三千六百家、約百分之九十的預防接種合約醫療院所運用這套模式上傳、查詢接種資料，大幅提升即時效率，資訊也更正確，並提升查詢效能。

此外，健保署「家醫大平臺」已規畫介接疾管署預防接種資料庫，並提供使用者查詢服務對象的接種紀錄，進而可提醒民眾接種適當疫苗。

針對長照機構感染控制政策走向，有些專家建議，可將ＲＳＶ疫苗接種率納入長照機構評鑑加分項目，衛福部表示，現行住宿式長照機構評鑑指標「服務對象及工作人員接受疫苗注射情形」已訂有公費流感、新冠疫苗及肺炎鏈球菌施打率基準，以作為機構住民群體基本保障，而ＲＳＶ為自費疫苗，仍受當事人身體狀況、施打意願或家屬考量等綜合因素影響，因此須謹慎視之。

不過，衛福部已於精神護理之家評鑑基準中納入「配合國家政策，鼓勵住民與工作人員接種各類疫苗，並有紀錄備查。若未施打疫苗者應備有不同意施打切結書。」一一三年度接受精神護理之家評鑑之機構中，該項評鑑指標之達成率為百分之八十五點七一，未來，衛福部也將持續督導精神護理之家疫苗施打執行情形。

