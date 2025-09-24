聽新聞
先進國研究：RSV疫苗與監測 成本效益大

聯合報／ 記者陳慶安／台北報導
台灣疫苗推動協會與聯合報健康事業部舉辦「全齡推動RSV預防新知論壇」，輔仁大學數據科學中心執行長蒲若芳（圖）分享「50歲以上成人RSV公衛觀察：醫療資源耗用及疫苗成本效果分析回顧」。記者許正宏／攝影
多個高收入國家的研究都發現，六十歲以上民眾接種ＲＳＶ疫苗，大多具有成本效益。輔仁大學數據科學中心執行長蒲若芳指出，研究已證實疫苗能有效減少疾病負擔、提升健康水準，並節省醫療支出。

然而，台灣缺乏本土ＲＳＶ資料，ＲＳＶ帶來的經濟負擔恐被嚴重低估，若對疾病認識不足，加上沒有足夠證據，將難以推動合宜的衛生政策。

目前台灣並沒有足夠的證據，能完整描述六十歲以上成人的ＲＳＶ疾病負擔與醫療資源使用情況。蒲若芳解釋，透過九十八年至一一一年的健保資料庫分析發現，與流感相比，ＲＳＶ的申報數非常低，特別是住院人數，每年健保資料中因ＲＳＶ住院的申報數不到一百人，住院病患的實際平均花費約為十萬元。

一份去年所發表的白皮書也推估，在六十歲以上人口中，台灣每年因ＲＳＶ造成的住院費用可能將近十億台幣。

蒲若芳說明，由於缺乏台灣ＲＳＶ住院費用和感染人數的數據情況，研究是採用流感病患的住院資料，以及國外的住院發生率數據來推估。

蒲若芳進一步分析，造成數據不足與低報的原因可能包含：大眾對成人ＲＳＶ的了解不足、臨床症狀與其他呼吸道感染相似、缺乏特定治療藥物導致醫師診斷動機低、快篩敏感度問題，以及缺乏全國性的監測系統。

蒲若芳說，這些因素形成一種「惡性循環」，對疾病了解有限且缺少檢測誘因，因而缺乏足夠證據，在此情況下又難以推動適切的衛生政策。

「面對挑戰，必須先釐清問題有多大。」蒲若芳主張，應先建立全國性ＲＳＶ監測系統，並優先考慮將對高風險族群納入疫苗政策，同時，建議新生兒家庭中的長輩一起打疫苗，達成間接保護。

