RSV傳染力超高 月中、長照機構群聚風險大

聯合報／ 記者蘇湘雲陳慶安／台北報導
台灣疫苗推動協會與聯合報健康事業部舉辦「全齡推動RSV預防新知論壇」，台大雲林分院婦產部主任林芯伃（圖）分享「保護母嬰：懷孕婦女接種RSV疫苗的必要性」。記者許正宏／攝影
台灣疫苗推動協會與聯合報健康事業部舉辦「全齡推動RSV預防新知論壇」，台大雲林分院婦產部主任林芯伃（圖）分享「保護母嬰：懷孕婦女接種RSV疫苗的必要性」。記者許正宏／攝影

「呼吸細胞融合病毒（ＲＳＶ）傳染力很強，約為流感的三倍！」台灣長期照顧感染預防暨控制學會理事長薛博仁、台大雲林分院婦幼醫學中心暨婦產部主任林芯伃指出，由於ＲＳＶ具高度傳染力，一人感染平均可傳三人，在長照機構、月子中心易引發群聚感染，新聞時有所聞，新生兒、新手媽媽與長照住民須靠完整保護策略，搭配即時篩檢，才能減少群聚感染威脅。

薛博仁指出，在長照機構，多數住民具「年齡高、共病多、生理機能衰退」特性，研究顯示，五十歲以上的ＲＳＶ感染者當中，百分之九十六具慢性病史，且七成二併發肺炎。當ＲＳＶ感染病患合併ＣＯＰＤ（慢性阻塞性肺病）、氣喘、心衰竭等疾病，這些病也易加劇，當上述情況發生於長照機構群聚感染，常讓長照機構工作人員、醫護更疲於奔命。

林芯伃也觀察到，ＲＳＶ不僅是造成嬰幼兒的健康威脅，高傳染力也可能在月子中心等群體照護場域引發群聚感染。若要預防群聚感染、避免高昂的醫療和社會成本，要從推廣ＲＳＶ疫苗與相關防治措施著手。

事實上，為了減少長照機構住民ＲＳＶ感染風險，在台灣多個醫藥學會所列的指引與美國疾病管制署的建議中，都明確將長照機構住民列為ＲＳＶ疫苗優先接種對象。涵蓋範圍不僅是七十五歲以上長者，也特別強調六十至七十四歲的長照機構住民也應有疫苗的保護，這也反映此族群對疫苗保護的迫切性。

台灣疫苗推動協會與聯合報健康事業部舉辦「全齡推動RSV預防新知論壇」，台灣長期照顧感染預防暨控制學會理事長薛博仁（圖）分享「一劑守護長者：長期照顧RSV預防注射推動關鍵與實務」。記者許正宏／攝影
台灣疫苗推動協會與聯合報健康事業部舉辦「全齡推動RSV預防新知論壇」，台灣長期照顧感染預防暨控制學會理事長薛博仁（圖）分享「一劑守護長者：長期照顧RSV預防注射推動關鍵與實務」。記者許正宏／攝影

薛博仁認為，ＲＳＶ疫苗應比照流感、新冠疫苗，讓長照、安養機構住民與相關工作人員可免費施打。另外，政府也可考慮將ＲＳＶ接種覆蓋率納入長照機構評鑑加分項目，透過政策引導，進一步提升長照機構內的群體保護力。

林芯伃也分享，澳洲的ＲＳＶ公費預防計畫採「二擇一」兩階段策略，成效非常好，除了建議孕婦在懷孕廿八至卅六周期間免費施打疫苗，若在懷孕期間未能接種，寶寶出生後也可公費施打長效型單株抗體，而在台灣，這部分需自費，若能效法澳洲制度，母嬰皆可受保護。

薛博仁與台灣疫苗推動協會理事長李秉穎建議，多數醫護並不了解成人ＲＳＶ感染的嚴重性，導致在門診中很少主動做檢測，即使備有ＲＳＶ快篩試劑，醫護也極少使用。若能鼓勵使用ＲＳＶ快篩，並將ＲＳＶ抗原快篩試劑納入健保，即可幫助及早確診，並有效減少群聚感染風險。

