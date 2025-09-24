RSV全齡攻擊 專家籲訂防治策略

歌手張學友去年因感染「呼吸細胞融合病毒」（ＲＳＶ）被迫取消演唱會，由此可知，不僅嬰幼兒，成年人與長者、孕婦也是ＲＳＶ的攻擊對象，當脆弱族群受感染，急重症風險更上升。專家呼籲，ＲＳＶ感染目前無有效藥物可用，全年皆流行期、缺乏穩定監測機制，全齡預防策略也缺公費支持，若補足缺口，可讓更多脆弱族群受惠。

兒醫：門診三成是染ＲＳＶ

在台灣疫苗推動協會與聯合報健康事業部攜手舉辦的「ＲＳＶ全齡預防新知論壇」專家會議，台灣疫苗推動協會理事長李秉穎指出，ＲＳＶ真正名稱為「呼吸細胞融合病毒」，門診中約三分之一病童為ＲＳＶ感染造成，病毒多直攻下呼吸道，導致細支氣管炎、肺炎。

台灣疫苗推動協會與聯合報健康事業部舉辦「全齡推動RSV預防新知論壇」，TIVS台灣疫苗推動協會理事長李秉穎（圖）分享「RSV全齡預防國際發展趨勢」。記者許正宏／攝影

李秉穎解釋，一旦感染ＲＳＶ，體內常同時產生「好抗體」與「壞抗體」，好抗體可以產生保護力，壞抗體則引發「抗體依賴性免疫加強反應」（ＡＤＥ），使症狀加劇，自然感染後，壞抗體的作用常凌駕於好抗體，所以母親經過胎盤傳給嬰兒的抗體，對ＲＳＶ預防的效果有限。單株抗體只含有可以殺滅病毒的好抗體，才能提升預防效果。長者的預防策略則以接種ＲＳＶ疫苗為主，疫苗可促使身體主動產生免疫力，效果較佳。

孕婦打疫苗 胎兒可有抗體

若要幫助新生兒抵抗ＲＳＶ侵襲，台大醫院雲林分院婦幼醫學中心暨婦產部主任林芯伃表示，孕婦在懷孕廿八至卅六周期間施打ＲＳＶ疫苗，透過胎盤將抗體傳給寶寶，也可保護胎兒、新生兒。台灣及諸多國際學會多建議孕婦施打ＲＳＶ疫苗，多國已採公費，希望台灣也跟進。

歐美ＲＳＶ感染高峰季於秋冬季，台灣ＲＳＶ感染呈全年流行趨勢，李秉穎直言，台灣的預防策略不應照抄美國的「季節性施打」，應採取「全年接種」模式。薛博仁建議，若要提升ＲＳＶ疫苗接種率，政府可考慮提供「部分或全額公費補助」，並宣導ＲＳＶ疫苗可降低失智風險等附加效益，以鼓勵脆弱族群施打疫苗。

長者若染病 恐增失智風險

談到ＲＳＶ對年長者等脆弱族群的傷害，台灣長期照顧感染預防暨控制學會理事長薛博仁分析，當ＲＳＶ侵襲年長者、免疫低下者，很容易併發肺炎，嚴重甚至需住院、接受呼吸治療。最近研究發現心血管疾病、失智症與ＲＳＶ感染有關，推測可能與感染造成的氧化壓力有關。因此接種ＲＳＶ疫苗，除了可減少感染症危害，也可降低心血管疾病、失智風險。

ＲＳＶ感染防治面臨的挑戰，輔仁大學數據科學中心執行長蒲若芳認為，擬訂相關防治策略時，應納入本土ＲＳＶ侵襲率、目標族群等資訊，無法套用國外成本效益分析結果，台灣須建立符合本土情境的成本效益評估機制。

「可參考肺炎鏈球菌的監測經驗！」薛博仁表示，疾管署若請全國醫療院所將檢驗出的ＲＳＶ陽性個案資料上傳至全國資料庫，可在一年內掌握全國性流行病學資料。

李秉穎、薛博仁建議，衛福部可建置全國性疫苗接種提醒、警示系統。當醫師為年長者看診，系統可即時警示，而ＲＳＶ也可納入疾管署現有定點監測系統。對於未來防治政策的擬訂與實現「健康台灣」願景皆可產生助益。