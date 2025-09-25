醫美喪命 藥師協會：應強制自費診所設藥師

台北市上周發生醫美診所替男子進行陰莖增大術，造成男子術後死亡；基層藥師協會昨表示，許多自費診所未依法聘用藥師，呼籲政府強制診所設置藥師，以利管制藥品申報與紀錄，確保民眾就醫安全。

醫美屬全自費市場，缺乏監管，意外頻傳，基層藥師協會理事長沈采穎表示，這起事件突顯出自費診所藥事管理出現重大漏洞，背離基本醫療安全標準。自費醫療機構雖不受健保體系規範，但如涉及侵入性療程，及使用管制藥物及高風險藥品，仍應接受同等標準藥事規範與監督。

基層藥師協會提出五大政策建議，分別為強制自費診所設置藥師、明訂管制藥品申報與紀錄義務、推動處方箋釋出與合法藥局調劑、設立違規公告平台、強化執業查核與實名管理。

沈采穎表示，高級自費醫療市場愈來愈大，但大部分自費醫美診所未聘用藥師，卻使用麻醉藥劑，以及牛奶針等藥品屬管制用藥，容易造成事故意外、管制藥物外流。再者，部分內科、家醫科診所採「藥師掛牌」來規避查緝，藥物由掛牌藥師掛名開立，但藥師根本不在現場。

沈采穎指出，許多自費診所並未建立正規藥事流程與紀錄制度，恐導致藥品來源、儲存與使用出了問題，這在醫美、男性健康、荷爾蒙療程等熱門自費項目中最為常見。若療程涉及管制藥品，就會陷入為「醫療行為私有化、風險承擔個人化」危險情境。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，依規定，若在診所內調劑，才需設置藥師，多數診所基於醫藥分業，均會釋出處方箋，由社區藥局調劑，可不必聘用藥師；至於醫美診所使用麻醉藥物等管制藥品，由各縣市衛生局嚴格管理追蹤藥物流向，避免遭到濫用。